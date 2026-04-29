Galatasaray'ın başarısında yerlilerin payı büyük

Galatasaray’ın bu sezon yakaladığı istikrarlı performansın arkasında yalnızca yıldız transferler değil, yerli oyuncu omurgası da belirleyici rol oynadı.

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hem ligde hem Avrupa’da yarışırken, Türk oyuncuların katkısıyla dengeli bir yapı kurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Fenerbahçe karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetle zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, Süper Lig’de en yakın rakibiyle arasındaki 7 puanlık farkı korudu.

ŞAMPİYONLUĞA BİR ADIM UZAKLIKTA

32. haftada Samsunspor deplasmanında alınacak olası bir galibiyet, Galatasaray’ı şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştıracak.

Savunmada istikrarın adı Abdülkerim Bardakcı oldu. Deneyimli stoper, tüm kulvarlarda en fazla süre alan isim olarak öne çıkarken, liderliğiyle de takımın omurgasını oluşturdu.

BARIŞ ALPER'DEN 12 GOL

Hücum hattında ise Barış Alper Yılmaz 12 golle yerli oyuncular arasında zirveye yerleşti. Fizik gücü ve pres katkısıyla vazgeçilmezlerden biri haline geldi.

Kanat rotasyonunda Yunus Akgün 9 gollük performansıyla dikkat çekerken, çok yönlü oyun yapısıyla hücum çeşitliliğini artırdı.

Kalede ise sezon başında kadroya katılan Uğurcan Çakır, hem ligde hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kritik kurtarışlara imza atarak takımın en güvenilir isimlerinden biri oldu.

Savunma hattının bir diğer parçası Eren Elmalı, yoğun fikstürde düzenli forma şansı bulurken katkı vermeyi sürdürdü. Tecrübeli isimler Kaan Ayhan, Günay Güvenç ve İlkay Gündoğan ise saha içi liderlikleriyle özellikle kritik anlarda takımın dengesini korudu.

Galatasaray’ın bu sezonki başarısında yerli oyuncuların sürekliliği ve rol paylaşımındaki netlik, şampiyonluk yürüyüşünün en önemli yapı taşlarından biri olarak öne çıkıyor.