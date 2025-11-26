Galatasaray'ın Belçika takımlarına şansı tutmuyor

Galatasaray, dün akşam Union Saint-Gilloise'ya 1-0 mağlup olarak Avrupa kupalarında Belçika takımlarına karşı oynadığı 9'uncu maçta da galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez karşılaştığı Union Saint-Gilloise’ın yanı sıra daha önce Belçika ekiplerinden Club Brugge ve Anderlecht ile dörder kez mücadele etti. Galatasaray, bu karşılaşmalarda toplam dört beraberlik ve dört yenilgi almıştı. Union Saint-Gilloise maçından da galibiyet çıkaramayan Galatasaray, Belçika temsilcilerine karşı kazanamama serisini devam ettirdi.

Galatasaray, Belçika takımlarıyla oynadığı 9 maçta 5 gol kaydederken kalesinde 18 gole engel olamadı. Galatasaray, UEFA organizasyonlarında 14 maç sonra ilk kez gol atamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, son olarak geçen sezon Young Boys’a sahasında 1-0 yenildiği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında gol üretememişti.

Bu karşılaşmanın ardından çıktığı 14 Avrupa maçında rakip fileleri havalandırmayı başaran Galatasaray, Union Saint-Gilloise deplasmanında ise gol bulamayarak serisini noktaladı.