Galatasaray'ın Deniz Gül planı

Galatasaray, Porto forması giyen milli santrfor Deniz Gül’ü transfer gündeminde tutmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde girişimde bulunduğu ancak anlaşma sağlayamadığı genç futbolcu için sezon sonunda yeniden masaya oturmayı hedefliyor.

Ara transfer döneminde Deniz Gül için Porto ile temas kuran Galatasaray, Portekiz ekibinden olumsuz yanıt aldı. Porto’nun, 21 yaşındaki oyuncuyu devre arasında bırakmak istemediği ve olası bir transfer için 20 milyon euronun altında bir bonservisi değerlendirmeye almadığı öğrenildi.

SICAK BAKMADI

Deniz Gül’ün de sezonu Porto’da tamamlama isteği nedeniyle kış transferinde ayrılığa sıcak bakmadığı ifade edildi. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray yönetimi, transfer planını yaz dönemine erteledi.

Sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunda transfere daha olumlu yaklaşması beklenen Deniz Gül için şartları yeniden zorlamayı planlıyor. Galatasaray’ın, yaz transfer döneminde oyuncu ve kulübüyle temaslarını yenilemesi bekleniyor.

Genç forvet, bu sezon Porto formasıyla 25 maçta görev aldı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

SÖZLEŞME DURUMU

Porto ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 21 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.