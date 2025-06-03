Galatasaray'ın en "hırçını" Frankowski

İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın en "hırçın" futbolcusu Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski oldu.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon ligde forma giyen 35 futbolcunun 25'i, toplamda 3 kırmızı, 84 sarı kart gördü.

Ara transferde kadroya katılan Frankowski, 12 müsabakada 1 kırmızı, 2 sarı kart cezası aldı. Ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören 30 yaşındaki futbolcu, takımın en "hırçın" oyuncusu olarak dikkati çekti. Galatasaray, bu sezon ligdeki tek yenilgisini eksik kaldığı Beşiktaş karşısında yaşadı.

Galatasaray'da diğer kırmızı kartları 15. haftadaki Net Global Sivasspor maçında Metehan Baltacı, 27. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında yedek kulübesindeki Günay Güvenç gördü.

- Sarı kart raporu

Galatasaray'da en fazla sarı kartı Roland Sallai gördü.

Sarı-kırmızılı ekipte 27 lig maçında süre alan Macar kanat oyuncusu, 10 kez sarı kartla cezalandırıldı. Sallai'yi 32 müsabakada 8 sarı kartla Barış Alper Yılmaz ile 34 mücadelede 8 sarı kart gören Fernando Muslera izledi.

- Kart tablosu

Galatasaray'da bu sezon Süper Lig maçlarında futbolcuların gördüğü kart sayıları şöyle: