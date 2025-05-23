Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosu belli oldu: 7 isim kafilede yer almadı

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 37. hafta maçında Göztepe deplasmanına çıkacak.

Galatasaray, Göztepe maçının kadrosunu açıkladı. Victor Osimhen dahil 7 isim kafilede yer almadı.

Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray yarın Göztepe deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Göztepe maçının kafilesini duyurdu.

İLK 11'İN PARÇASI OLAN İSİMLER KAFİLEYE ALINMADI

Sarı kart cezalısı olan Fernando Muslera ve Gabriel Sara'nın yanı sıra Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Atakan Ordu, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Efe Akman, Alvaro Morata, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Mario Lemina