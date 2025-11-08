Galatasaray'ın gündeminde yer alan Lookman'dan sürpriz hamle

Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Ademola Lookman, kulübü Serie A ekibi Atlanta'yla bağlarını tamamen kopardı. Lookman, Instagram'dan kulübü takipten çıkarken kulüp kaynakları oyuncunun ayrılmasına kesin gözüyle bakıyor.

Lookman, Atalanta'da ilk 11'de forma giymekte zorlanıyor. Yıldız futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda toplamda dokuz maçta forma giydi. Lookman söz konusu dokuz maçta 1 gol attı. Ademola Lookman'ın İtalya Serie A kulübü Atalanta ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Lookman'ın güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 40 milyon euro.

HOCASIYLA KAVGA ETTİ

Öte yandan Atalanta, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda dün akşam Marsilya ile kozlarını paylaştı. İtalyan ekibi karşılaşmayı Lamar Samardzic'in golüyle kazanırken, Ademola Lookman ile teknik direktör Ivan Juric arasındaki tartışma maça damga vurdu.

Mücadelenin 75. dakikasında değişiklik tabelasında numarasını gören Lookman bu karardan memnun olmadı. Jest ve mimikleriyle hoşnutsuzluğunu dışarıya vuran Lookman, kenara geldiğinde hocasından çok sert tepki gördü. Juric futbolcuyu kolundan tuttu ve sert ifadelerle yüzüne karşı bağırdı, bu sırada teknik ekip araya girerek Nijeryalı futbolcuyu oradan uzaklaştırdı. Yaşananlar canlı yayında saniye saniye ekrana yansıdı.