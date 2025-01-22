Galatasaray'ın gündemindeki Skriniar, Fenerbahçe ile anlaştı
İsmi uzun süre Galatasaray ile anılan PSG'li savunma oyuncusu Milan Skriniar, Fenerbahçe ile anlaştı.
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Galatasaray'ın transfer gündemindeki savunma oyuncusu Milan Skriniar, Fenerbahçe ile anlaştı.
PSG'de forma giyen dünyaca ünlü savunma oyuncusu Milan Skriniar, Fenerbahçe'ye transfer işlemlerini tamamlamak için İstanbul'a geliyor.
🚨🟡🔵 Milan Škriniar, on his way to Istanbul in order to become Fenerbahçe player from PSG!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2025
Agreement sealed in the morning. 🤝 pic.twitter.com/ukSATMTBgJ
Galatasaray ve Napoli'nin ilgilendiği Slovak oyuncuyu Fenerbahçe'nin bonservisiyle kadroya katacağı belirtildi.
Özellikle Inter'de gösterdiği performansla dikkat çeken 30 yaşındaki Slovak savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezonun başında bedelsiz olarak PSG kadrosuna katılmıştı.
Burada eski performansına ulaşamayan Skriniar, bu sezon yalnızca 5 maçta forma giydi.