Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray'ın gündemindeki Skriniar, Fenerbahçe ile anlaştı

İsmi uzun süre Galatasaray ile anılan PSG'li savunma oyuncusu Milan Skriniar, Fenerbahçe ile anlaştı.

Spor
  • 22.01.2025 14:13
  • Giriş: 22.01.2025 14:13
  • Güncelleme: 22.01.2025 14:21
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın gündemindeki Skriniar, Fenerbahçe ile anlaştı

Galatasaray'ın transfer gündemindeki savunma oyuncusu Milan Skriniar, Fenerbahçe ile anlaştı.

PSG'de forma giyen dünyaca ünlü savunma oyuncusu Milan Skriniar, Fenerbahçe'ye transfer işlemlerini tamamlamak için İstanbul'a geliyor.

Galatasaray ve Napoli'nin ilgilendiği Slovak oyuncuyu Fenerbahçe'nin bonservisiyle kadroya katacağı belirtildi.

Özellikle Inter'de gösterdiği performansla dikkat çeken 30 yaşındaki Slovak savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezonun başında bedelsiz olarak PSG kadrosuna katılmıştı.

Burada eski performansına ulaşamayan Skriniar, bu sezon yalnızca 5 maçta forma giydi.

Galatasaray için Skriniar iddiası
BirGün'e Abone Ol