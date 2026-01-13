Galatasaray'ın gündemindeydi: PSG'yle sözleşme uzattı

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen PSG'nin İspanyol orta sahası Fabian Ruiz, kulübüyle olan sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı.

Yıldız oyuncu, İspanya'nın EURO 2024 PSG'nin ise geçen sezonki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı. Geçen sezon 61 maça çıkan Ruiz bu maçlarda 8 gol, 11 asistle oynamıştı.

GALATASARAY TEKLİF YAPTI

Öte yandan geçen günlerde çıkan haberlerde sarı-kırmızılılar, Fransız kulübüyle masaya oturarak İspanyol orta saha için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini ilettiği iddia edilmişti

Galatasaray cephesi, Fabian Ruiz’i önce kiralık olarak kadroya katmayı ve sezon sonunda performansına göre satın alma opsiyonunu kullanmayı planladığı belirtilmişti.