Galatasaray'ın Hakim Ziyech transferi ve tanıtımı dünya basınında ilgi gördü

Galatasaray'ın, Faslı yıldız oyuncu Hakim Ziyech'i transfer etmesi ve Trabzonspor maçından sonra taraftarla buluşturması dünya basınında yer aldı.

Bu sezon şampiyon olduğu kadroyu koruyan ve Mauro Icardi'nin bonservisini alan sarı-kırmızılı ekip; Wilfried Zaha, Angelino, Tete, Kerem Demirbay gibi dünyaca tanınan futbolcuları aldıktan sonra İngiltere'nin Chelsea takımından Faslı orta saha Ziyech'i de renklerine bağlayarak adından söz ettirdi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında RAMS Park'ta yapılan Trabzonspor maçından sonra Ziyech'i taraftarla buluşturan Galatasaray'ın transfer hamlesi ve şovu dünya basınının da ilgisini çekti.

İngiltere'nin önde gelen basın kuruluşlarından BBC, Paris Saint-Germain ve Al Nassr ile geçmiş dönemde görüşmelerine karşın Hakim Ziyech'in, Galatasaray'a katıldığını ifade ederek Trabzonspor maçında taraftara orkestra şefliği yaparak tribünleri coşturduğunu vurguladı.

İngiliz Daily Mail gazetesi ise internet sitesinde yer alan haberde Ziyech'in Galatasaray taraftarıyla birlikte yaptığı şovu ve sahadaki takım arkadaşlarının bu şova dahil olmasını başlığına taşıdı. Faslı futbolcunun tüm stada "üçlü" çektirdikten sonra Galatasaray forması ve atkısıyla birlikte sahayı turladığını ifade eden Daily Mail, yıldız futbolcunun ocak ayında dünya devi PSG'ye transferinin evrak problemi sebebiyle gerçekleşmediğini hatırlattı.