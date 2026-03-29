Galatasaray'ın hedefinde Bernardo Silva var

Şampiyonlar Ligi’nde her sezon en az son 16 turunu hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarında rotayı Avrupa’nın önemli yıldızlarına çevirdi. Sarı-kırmızılılar, yaz dönemi öncesi kadrosunu güçlendirmek adına temaslarını hızlandırmış durumda.

Bu doğrultuda listenin öne çıkan isimlerinden biri de Bernardo Silva. Manchester City forması giyen 31 yaşındaki oyuncuyla ilerleyen günlerde bir görüşme yapılması planlanıyor. Kulüp içinde İlkay Gündoğan faktörünün de bu süreçte etkili olabileceği değerlendiriliyor.

TEKLİFLERE AÇIK

Sezon sonunda İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek olan Bernardo Silva’nın, nisan ayı itibarıyla kendisine yapılacak teklifleri dinlemeye açık olduğu belirtiliyor. Daha önce de oyuncu tarafıyla temas kuran Galatasaray, bu kez süreci daha somut adımlarla ilerletmeyi hedefliyor.

Öte yandan Portekizli yıldız için tek talip sarı-kırmızılılar değil. Eski kulübü Benfica ve teknik direktörü Jose Mourinho da deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen ekipler arasında yer alıyor.

GENİŞ LİSTE OLUŞTURULDU

Transfer çalışmalarında İngiltere pazarına yoğunlaşan Galatasaray’ın, Premier Lig’den birçok yıldızı takip ettiği ve bu doğrultuda alternatifli bir liste oluşturduğu ifade ediliyor.

Bu sezon Manchester City formasıyla 42 maça çıkan Bernardo Silva, 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.