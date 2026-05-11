Galatasaray'ın hedefinde Christos Tzolis var

Galatasaray'ın üst üste gelen şampiyonlukların ardından yeni sezon kadro planlaması için çalışmalar hız kazandı.

Sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde SSC Napoli’den kiraladığı Noa Lang için satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği öne sürüldü. Yönetimin, sol kanat bölgesine yeni bir takviye yapmayı planladığı iddia edildi.

Yunan basınından Nova Sports’un haberine göre Galatasaray SK’ın transfer listesinin ilk sırasında Club Brugge KV forması giyen Christos Tzolis bulunuyor.

49 MAÇTA 19 GOL, 24 ASİST

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Belçika ekibinde sergilediği performansla dikkat çekti. Tzolis, çıktığı 49 resmi maçta 19 gol atarken 24 asist yaparak toplam 43 gole doğrudan katkı sağladı.

Haberde, Club Brugge KV ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yunan futbolcu için Belçika temsilcisinin 35-40 milyon avronun üzerinde bir bonservis bedeli talep ettiği ileri sürüldü.