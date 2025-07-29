Galatasaray'ın iç ve dış transferlerinde son durum

Nurselin AÇIK/İSTANBUL (DHA) – SÜPER Lig’in son şampiyonu Galatasaray’da transfer döneminde gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz sezonu Bundesliga ekibi Werder Bremen’de kiralık olarak geçiren Derrick Köhn’ün, yeniden Almanya’ya dönebileceği iddia edildi. Köln, 25 yaşındaki sol bek için Galatasaray’a resmi teklif sundu. Ancak Galatasaray yönetiminin, teklif edilen bedeli yetersiz bulduğu ve bu nedenle geri çevirdiği öne sürüldü.

Galatasaray’ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen transferinde ise sona yaklaşıldığı iddia edildi. Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu’nun, 48 saat içinde yıldız oyuncuyu İstanbul’a getirmesi bekleniyor. Nijeryalı futbolcunun, 2 Ağustos’ta Lazio ile oynanacak özel maçta taraftarın önünde imza atarak sahaya çıkabileceği ileri sürüldü.

Galatasaray’da forma giyen Przemyslaw Frankowski’nin, takımdan ayrılmaya yakın olduğu iddialar arasında yer aldı. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Polonyalı sağ bekle ilgileniyor. Rennes’in, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak istediği ve taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği ileri sürüldü.

Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın, Manchester City’nin deneyimli file bekçisi Ederson ile ilgilendiği iddia edildi. İtalyan gazetecinin haberine göre, Brezilyalı kalecinin Galatasaray’ın teklifine olumlu yaklaştığı ve üç yıllık sözleşmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Ancak City’nin henüz Ederson’un geleceğiyle ilgili net karar vermediği ifade edildi.

Galatasaray’ın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton’da forma giyen Paraguaylı 10 numara Julio Enciso için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Dış basında yer alan haberlerde, sarı-kırmızılıların genç oyuncu için teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

Savunma hattındaki transferler için hareketlilik sürerken, Victor Nelsson’un takımdan ayrılabileceği çıkan haberler arasında. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Serie A ekiplerinden Como’nun, Davinson Sanchez için yaptığı teklifin kabul edilmemesi sonrası rotasını Nelsson’a çevirdiği iddia edildi. Danimarkalı savunmacıya başka kulüplerin de ilgisinin olduğu ve Galatasaray’ın bu ayrılığa sıcak baktığı söylentileri bulunuyor.