Galatasaray'ın ilgilendiği Mario Hermoso için Roma devreye girdi

Atletico Madrid'den ayrılan 29 yaşındaki stoper Mario Hermoso ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın anlaştığı ve İstanbul'a getirmek istediği iddia edilen Hermoso için İtalyan ekibi Roma devreye girdi.

Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Hermoso, Roma ile Haziran 2027'ye kadar 3 yıllık sözleşme için anlaştı.

Hermoso için bugün seyahat planı yapıldığı belirtildi.

Öte yandan Roma Teknik Direktörü Daniele de Rossi'nin de Hermoso ile telefonla görüştüğü ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'de forma giyen Hermoso'nun sözleşmesi sona ermişti. Hermoso'nun bonservisi elinde bulunuyordu.

🟡🔴📲 Daniele de Rossi spoke to Mario Hermoso tonight as he confirmed plan to join AS Roma.



Decision made. ⤵️🇪🇸 https://t.co/rOy7dh7DGF