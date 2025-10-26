Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu | Galatasaray–Göztepe maçı ne zaman ve saat kaçta? | Süper Lig 10. Hafta

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında haftanın en çok merak edilen mücadelesinde Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar evinde üç puan peşindeyken, Göztepe deplasmandan puan çıkararak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

HAKEM KADROSU

Karşılaşmanın orta hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Yardımcı hakemlik görevlerini Mehmet Kısal ve Candaş Elbil üstlenecek. Mücadelenin 4. hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak.

GALATASARAY VE GÖZTEPE'NİN İLK 11'LERİ

Galatasaray İlk 11

Uğurcan, Jakobs, Sánchez, Sallai, Sara, Sané, Yunus, Abdülkerim (K), Osimhen, Barış, Lemina

Yedekler: Günay, Metehan, Icardi, Eren, Berkan, Ahmed, Kaan, Yusuf, Kazımcan, Arda





Göztepe İlk 11

Lis (K), Arda Okan, Furkan, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Efkan, Juan, Janderson

Yedekler: Ekrem, Taha, Oğün, İsmail, Uğur Kaan, Ruan, Miroshi, Ahmed, Ishola, Salem Bouajila

GALATASARAY’IN EVİNDE YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, RAMS Park’ta oynadığı son 30 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys karşısında 1-0’lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, o günden bu yana evinde 22 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

GALATASARAY SÜPER LİG’DE 17 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig’de son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş karşısında alan Galatasaray, bu süreçte 17 maçtır yenilmiyor. Bu periyotta 16 galibiyet ve 1 beraberlik alan Okan Buruk’un öğrencileri, rakip ağlara 44 gol gönderirken sadece 6 gol yedi.

GALATASARAY'DA HANGİ OYUNVU KAÇ GOL ATTI?

Mauro Icardi – 5 gol

Barış Alper Yılmaz – 3 gol

Leroy Sane – 3 gol

Victor Osimhen – 2 gol

Yunus Akgün – 2 gol

Lucas Torreira, Davinson Sanchez, İlkay Gündoğan – 1’er gol

GÖZTEPE LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI