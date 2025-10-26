Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu | Galatasaray–Göztepe maçı ne zaman ve saat kaçta? | Süper Lig 10. Hafta
Galatasaray – Göztepe maçı ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray'da İlkay Gündoğan oynayabilecek mi? Maçta hangi oyuncular forma giyemeyecek? Maçın hakem kadrosu, puan durumu ve tüm detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında haftanın en çok merak edilen mücadelesinde Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar evinde üç puan peşindeyken, Göztepe deplasmandan puan çıkararak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
HAKEM KADROSU
Karşılaşmanın orta hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Yardımcı hakemlik görevlerini Mehmet Kısal ve Candaş Elbil üstlenecek. Mücadelenin 4. hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak.
GALATASARAY VE GÖZTEPE'NİN İLK 11'LERİ
Galatasaray İlk 11
Uğurcan, Jakobs, Sánchez, Sallai, Sara, Sané, Yunus, Abdülkerim (K), Osimhen, Barış, Lemina
Yedekler: Günay, Metehan, Icardi, Eren, Berkan, Ahmed, Kaan, Yusuf, Kazımcan, Arda
Göztepe İlk 11
Lis (K), Arda Okan, Furkan, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Efkan, Juan, Janderson
Yedekler: Ekrem, Taha, Oğün, İsmail, Uğur Kaan, Ruan, Miroshi, Ahmed, Ishola, Salem Bouajila
GALATASARAY’IN EVİNDE YENİLMEZLİK SERİSİ
Galatasaray, RAMS Park’ta oynadığı son 30 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys karşısında 1-0’lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, o günden bu yana evinde 22 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.
GALATASARAY SÜPER LİG’DE 17 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Süper Lig’de son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş karşısında alan Galatasaray, bu süreçte 17 maçtır yenilmiyor. Bu periyotta 16 galibiyet ve 1 beraberlik alan Okan Buruk’un öğrencileri, rakip ağlara 44 gol gönderirken sadece 6 gol yedi.
GALATASARAY'DA HANGİ OYUNVU KAÇ GOL ATTI?
- Mauro Icardi – 5 gol
- Barış Alper Yılmaz – 3 gol
- Leroy Sane – 3 gol
- Victor Osimhen – 2 gol
- Yunus Akgün – 2 gol
- Lucas Torreira, Davinson Sanchez, İlkay Gündoğan – 1’er gol
GÖZTEPE LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
MAÇ ÖNCESİ GENEL GÖRÜNÜM
TRENDYOL SÜPER LİG 2025–2026 SEZONU GÜNCEL PUAN DURUMU
Sıra Takım O G B M A Y AV P 1 Galatasaray A.Ş. 9 8 1 0 22 4 18 25 2 Trabzonspor A.Ş. 9 6 2 1 15 7 8 20 3 Fenerbahçe A.Ş. 9 5 4 0 14 6 8 19 4 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. 9 5 2 2 15 14 1 17 5 Göztepe A.Ş. 9 4 4 1 11 3 8 16 6 Beşiktaş A.Ş. 9 5 1 3 15 11 4 16 7 Samsunspor A.Ş. 9 4 4 1 13 9 4 16 8 Corendon Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 2 13 9 TÜMOSAN Konyaspor 9 3 2 4 15 14 1 11 10 Hesap.com Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 -5 10 11 Çaykur Rizespor A.Ş. 9 2 3 4 10 13 -3 9 12 Kasımpaşa A.Ş. 9 2 3 4 8 11 -3 9 13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 -4 8 14 İkas Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 -5 8 15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 -6 8 16 RAMS Başakşehir Futbol Kulübü 9 1 4 4 7 9 -2 7 17 Zecorner Kayserispor 9 0 5 4 6 20 -14 5 18 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 9 1 0 8 8 20 -12 3
MAÇ GÜNÜ, SAAT VE STADYUM BİLGİLERİ
GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI BİLET KATEGORİLERİ VE FİYAT LİSTESİ
Satış Tarihi Kimler İçin Satış Saati 23 Ekim 2025, Perşembe GSPlus Premium ve GSPara Kredi/Banka Kartı sahipleri 16:00 24 Ekim 2025, Cuma GS logolu Passo Taraftar Kart sahipleri 14:00 Genel Satış Passo uygulaması ve passo.com.tr üzerinden Satış devam ediyor Kategori Fiyat Premium ₺30.000 Delux ₺28.500 Lux ₺27.000 Classic ₺25.000 Kategori 1 ₺17.500 Kategori 2 ₺16.000 Kategori 3 ₺15.000 Kategori 4 ₺14.000 Kategori 5 ₺13.000 Kategori 6 ₺10.000 Kategori 7 ₺9.000 Kategori 8 ₺5.000 Kategori 9 ₺4.000 Kategori 10 ₺1.750 Kategori 11 ₺1.500 Misafir ₺1.500
GALATASARAY YOĞUN FİKSTÜRDE
Galatasaray cephesinde L. Torreira, babasının kalp krizi geçirmesi sebebiyle ülkesinde ve Göztepe karşısında sahada olamayacak. İlkay Gündoğan ve W. Singo arka adale sakatlıkları nedeniyle maçta yer alamayacak.
Galatasaray’ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, Göztepe karşılaşması öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Bu maçta kart görmesi halinde 11. haftadaki Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
Göztepe’de ise F. I. Sabra (bilek/ayak sakatlığı), Allan (arka adale) ve Ahmed Ildız (şüpheli) bu maç öncesi belirsiz durumda.
Galatasaray, evinde oynayacağı bu mücadelede taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk’un öğrencileri, hem Avrupa temposunu hem de ligdeki liderlik yarışını koruma hedefinde. Göztepe ise ligdeki form grafiğini yukarı taşımak amacıyla savunma ağırlıklı bir oyun planı ile sahaya çıkacak.
Galatasaray – Göztepe karşılaşması 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 17.00’de başlayacak. Mücadele, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak ve Süper Lig’in 10. haftasında kritik bir mücadeleye sahne olacak.
Galatasaray Göztepe bilet fiyatları
Milli aradan sonra iyi bir çıkış yakalayan Galatasaray, Bodo/Glimt ve RAMS Başakşehir maçlarını kazandı. Göztepe karşılaşmasının ardından sarı-kırmızılılar, 1 Kasım’da Trabzonspor’u konuk edecek, ardından 5 Kasım’da Ajax deplasmanına gidecek. 9 Kasım’daki Kocaelispor maçıyla yoğun fikstür sona erecek.