Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu | Galatasaray–Göztepe maçı ne zaman ve saat kaçta? | Süper Lig 10. Hafta

Galatasaray – Göztepe maçı ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray'da İlkay Gündoğan oynayabilecek mi? Maçta hangi oyuncular forma giyemeyecek? Maçın hakem kadrosu, puan durumu ve tüm detaylar haberimizde.

  • 26.10.2025 16:43
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında haftanın en çok merak edilen mücadelesinde Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar evinde üç puan peşindeyken, Göztepe deplasmandan puan çıkararak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

HAKEM KADROSU

Karşılaşmanın orta hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Yardımcı hakemlik görevlerini Mehmet Kısal ve Candaş Elbil üstlenecek. Mücadelenin 4. hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak.

GALATASARAY VE GÖZTEPE'NİN İLK 11'LERİ

Galatasaray İlk 11

Uğurcan, Jakobs, Sánchez, Sallai, Sara, Sané, Yunus, Abdülkerim (K), Osimhen, Barış, Lemina

Yedekler: Günay, Metehan, Icardi, Eren, Berkan, Ahmed, Kaan, Yusuf, Kazımcan, Arda

Göztepe İlk 11

Lis (K), Arda Okan, Furkan, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Efkan, Juan, Janderson

Yedekler: Ekrem, Taha, Oğün, İsmail, Uğur Kaan, Ruan, Miroshi, Ahmed, Ishola, Salem Bouajila

GALATASARAY’IN EVİNDE YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, RAMS Park’ta oynadığı son 30 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys karşısında 1-0’lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, o günden bu yana evinde 22 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

GALATASARAY SÜPER LİG’DE 17 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig’de son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş karşısında alan Galatasaray, bu süreçte 17 maçtır yenilmiyor. Bu periyotta 16 galibiyet ve 1 beraberlik alan Okan Buruk’un öğrencileri, rakip ağlara 44 gol gönderirken sadece 6 gol yedi.

Gaziantep FK – Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? (Süper Lig 10. Hafta)

GALATASARAY'DA HANGİ OYUNVU KAÇ GOL ATTI?

  • Mauro Icardi – 5 gol
  • Barış Alper Yılmaz – 3 gol
  • Leroy Sane – 3 gol
  • Victor Osimhen – 2 gol
  • Yunus Akgün – 2 gol
  • Lucas Torreira, Davinson Sanchez, İlkay Gündoğan – 1’er gol

GÖZTEPE LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Göztepe, Trendyol Süper Lig’de bu sezon sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekiyor. İzmir temsilcisi, 9 haftada çıktığı maçlarda 4 galibiyet, 4 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet elde ederek 16 puan topladı ve zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Son karşılaşmasında deplasmanda Alanyaspor’a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, buna rağmen sadece 3 gol yiyerek ligin en az gol yiyen takımı unvanını koruyor.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Galatasaray cephesinde L. Torreira, babasının kalp krizi geçirmesi sebebiyle ülkesinde ve Göztepe karşısında sahada olamayacak. İlkay Gündoğan ve W. Singo arka adale sakatlıkları nedeniyle maçta yer alamayacak.

Galatasaray’ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, Göztepe karşılaşması öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Bu maçta kart görmesi halinde 11. haftadaki Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Göztepe’de ise F. I. Sabra (bilek/ayak sakatlığı), Allan (arka adale) ve Ahmed Ildız (şüpheli) bu maç öncesi belirsiz durumda.

MAÇ ÖNCESİ GENEL GÖRÜNÜM

Galatasaray, evinde oynayacağı bu mücadelede taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk’un öğrencileri, hem Avrupa temposunu hem de ligdeki liderlik yarışını koruma hedefinde. Göztepe ise ligdeki form grafiğini yukarı taşımak amacıyla savunma ağırlıklı bir oyun planı ile sahaya çıkacak.

TRENDYOL SÜPER LİG 2025–2026 SEZONU GÜNCEL PUAN DURUMU

SıraTakımOGBMAYAVP
1Galatasaray A.Ş.98102241825
2Trabzonspor A.Ş.9621157820
3Fenerbahçe A.Ş.9540146819
4Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.95221514117
5Göztepe A.Ş.9441113816
6Beşiktaş A.Ş.95131511416
7Samsunspor A.Ş.9441139416
8Corendon Alanyaspor9342119213
9TÜMOSAN Konyaspor93241514111
10Hesap.com Antalyaspor93151116-510
11Çaykur Rizespor A.Ş.92341013-39
12Kasımpaşa A.Ş.9234811-39
13Gençlerbirliği9225913-48
14İkas Eyüpspor9225611-58
15Kocaelispor9225814-68
16RAMS Başakşehir Futbol Kulübü914479-27
17Zecorner Kayserispor9054620-145
18Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük9108820-123

MAÇ GÜNÜ, SAAT VE STADYUM BİLGİLERİ

Galatasaray – Göztepe karşılaşması 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 17.00’de başlayacak. Mücadele, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak ve Süper Lig’in 10. haftasında kritik bir mücadeleye sahne olacak.

Galatasaray Göztepe bilet fiyatları

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI BİLET KATEGORİLERİ VE FİYAT LİSTESİ

Satış TarihiKimler İçinSatış Saati
23 Ekim 2025, PerşembeGSPlus Premium ve GSPara Kredi/Banka Kartı sahipleri16:00
24 Ekim 2025, CumaGS logolu Passo Taraftar Kart sahipleri14:00
Genel SatışPasso uygulaması ve passo.com.tr üzerindenSatış devam ediyor
KategoriFiyat
Premium₺30.000
Delux₺28.500
Lux₺27.000
Classic₺25.000
Kategori 1₺17.500
Kategori 2₺16.000
Kategori 3₺15.000
Kategori 4₺14.000
Kategori 5₺13.000
Kategori 6₺10.000
Kategori 7₺9.000
Kategori 8₺5.000
Kategori 9₺4.000
Kategori 10₺1.750
Kategori 11₺1.500
Misafir₺1.500

GALATASARAY YOĞUN FİKSTÜRDE

Milli aradan sonra iyi bir çıkış yakalayan Galatasaray, Bodo/Glimt ve RAMS Başakşehir maçlarını kazandı. Göztepe karşılaşmasının ardından sarı-kırmızılılar, 1 Kasım’da Trabzonspor’u konuk edecek, ardından 5 Kasım’da Ajax deplasmanına gidecek. 9 Kasım’daki Kocaelispor maçıyla yoğun fikstür sona erecek.

