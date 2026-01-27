Galatasaray'ın İngiltere karnesi

Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında yarın deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı 26. maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında yaptığı 335 maçın 25'inde İngiliz takımlarıyla karşılaştı.

İlk olarak 1978-1979 sezonunda West Bromwich Albion ile karşılaşan Galatasaray, sonrasında Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal, Liverpool ve Tottenham ile eşleşti.

Cimbom, söz konusu maçlarda 6 galibiyet ve 9 beraberlik alırken, 10 yenilgi gördü. Galatasaray, attığı 29 gole karşılık kalesindeki 46 gole engel olamadı.

DEPLASMAN KARNESİ ZAYIF

Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı deplasmanda sadece 1 kez kazanabildi.

İç sahada 13, deplasmanda 11 ve tarafsız sahada 1 kez olmak üzere İngiliz takımlarıyla 25 defa karşılaşan sarı-kırmızılılar, aldığı 6 galibiyetin 1'ini dış sahada, 4'ünü sahasında, 1'ini ise tarafsız sahada elde etti.

Cimbom, İngiltere'de çıktığı 11 mücadelede ayrıca 3 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçların 6'sında gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılılar, 12 kez fileleri havalandırırken, rakiplerinin 25 golüne engel olamadı. Galatasaray, rakip sahadaki 11 maçın sadece 1'inde kalesini gole kapatmayı başardı.

MANCHESTER CİTY İLE İLK RANDEVU

Galatasaray, uluslararası turnuvalarda ilk kez Manchester City ile karşılaşacak.

Galatasaray, daha önce UEFA organizasyonlarında İngiliz ekipleri West Bromwich Albion, Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal ve Liverpool ile mücadele etti.

Manchester City, sarı-kırmızılıların 1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde karşı karşıya geleceği 7. İngiliz takımı ve 114 farklı ekip olacak.

Galatasaray, İngiliz takımları arasında en fazla maçı, Manchester United ile yaptı.

İki ekip arasında tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 mücadelede takımlar ikişer kez kazandı. Dört maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, İngiliz rakiplerinden Liverpool ile beş, Chelsea ile dört, Arsenal ile üç, West Bromwich Albion ve Leeds United ile ikişer, Tottenham bir kez karşılaştı.

UNITED İLE TARİHİ MAÇ

Sarı-kırmızılı ekibin Manchester United ile 1993-1994 sezonunda yaptığı maç, Türk futbol tarihine geçen klasiklerden oldu.

İki takım tarihlerinde ilk kez 1993'te Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşı karşıya geldi. Eşleşmenin favorisi olarak gösterilen "Kırmızı Şeytanlar" karşısında ilk maçta deplasmandan 3-3'lük beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, rövanş mücadelesini 0-0 tamamlayarak tur atladı.

Bu sonuçla Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde adını 8 takım arasına yazdırırken, Manchester United'ın elenmesi Avrupa futbolunda büyük sürpriz olarak yorumlandı.