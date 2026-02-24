Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu: Eksik var mı?
Galatasaray, Juventus karşısına eksiği olmadan çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, kamp kadrosunu açıkladı.
Galatasaray'ın yarın oynayacağı Juventus maçının kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda yer alan isimler şu şekilde:
Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sané, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yáser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.
Sarı-kırmızılıların dev maçta herhangi bir eksiği bulunmuyor. İlk maçı 5-2 gibi farklı bir skorla kazanan sarı-kırmızılı ekip turu galibiyetle geçmek amacında.