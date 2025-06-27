Galatasaray'ın kamp tesisi için Düzce'de iki alan belirlendi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) –GALATASARAY’ın kamp tesisi yapması için belirlenen iki alanda Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, beraberindeki heyet ile birlikte incelemelerde bulundu. Uygun görülen bölgeler, önümüzdeki hafta Düzce’yi ziyaret etmesi planlanan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’e sunulacak.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Galatasaray Spor Kulübü’nün tesis yatırımı planı kapsamında önerilecek alanlarda incelemelerde bulundu. Başkan Özlü’ye ziyaretlerinde Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal, Milli Emlak Müdürü Mehmet Habipoğlu ve Düzce Belediyesi İmar Müdürü Kalender Aydın eşlik etti.

İlk olarak, Düzce merkeze 34 kilometre uzaklıkta ve bin 200 rakımda yer alan Torkul Göleti ve yaylasını ziyaret eden heyet incelemelerde bulundu. Başkan Özlü ve beraberindekiler daha sonra sarı-kırmızılı takıma yatırım için sunulacak alanlardan olan bin 150 rakımlı Gölyaka ilçesinde bulunan Yanık Yaylası'na geçerek bu bölgeyi gezdiler.

Galatasaray’a tesis yapımı için iki ayrı nokta belirlediklerini belirten Başkan Özlü, “Galatasaray Spor Kulübü tesis alanı için yer bakıyoruz. Önümüzdeki günlerde Galatasaray kulüp başkanı Dursun Özbek ile İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan’ı buraya davet ettik. Kendileri için bir hazırlık yaptık. Önümüzdeki ay inşallah burada olacaklar” dedi.

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