Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında muhtemel 11'i

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde geride kalan 16 haftada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, topladığı 39 puanla haftaya lider girmişti

Kasımpaşa ise sezonun ilk 16 maçında 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 15 puan topladı ve haftaya 14. sırada girdi.

İKİLİ REKABETTE GALATASARAY ÖNDE

İki ekip, Süper Lig’de bugüne kadar 42 kez karşılaştı. Bu maçların 26’sını Galatasaray kazanırken, 9 mücadele berabere sonuçlandı. Kasımpaşa ise 7 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray bu karşılaşmalarda 87 gol atarken, Kasımpaşa 48 golle karşılık verdi.

Sarı-kırmızılı ekip, rakibi karşısında ligde oynadığı son 6 maçta yenilgi yaşamadı. Bu süreçte Galatasaray 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. İki takım arasında oynanan son iki lig maçı ise 3-3’lük beraberliklerle tamamlandı.

Galatasaray’da orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Uruguaylı futbolcu kart görmesi halinde 18. haftadaki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Hücum hattında ise Mauro Icardi öne çıkıyor. Arjantinli santrfor, Süper Lig’de Galatasaray formasıyla attığı 59 golle kulüp tarihinde yabancı oyuncular arasında Gheorghe Hagi’yi yakalamış durumda. Icardi’nin Kasımpaşa karşısında gol atması halinde bu alanda tek başına zirveye çıkması bekleniyor.

Son haftalarda form grafiği yükselen bir diğer isim ise Leroy Sané. Alman oyuncu, ligde oynadığı son üç maçta fileleri birer kez havalandırdı.

EKSİKLER VE MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Berkan Kutlu ve Singo forma giyemeyecek. Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle kadroda yer almazken, Kaan Ayhan’ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Kasımpaşa’da ise Cafu, Hajradinovic ve Yusuf Barası sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ben Ouanes sarı kart cezalısı, Arous ise milli takım kampında.

Sarı-kırmızılıların karşılaşmaya şu ilk 11'le başlaması bekleniyor:

Günay Güvenç, Sallai, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi