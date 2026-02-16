Galatasaray'ın konuğu Juventus: Devler Ligi'nde hedef son 16

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Juventus’u RAMS Park’ta ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, lig aşamasını 20. sırada tamamladığı turnuvada avantajlı bir skor arayacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, yarın İtalya temsilcisi Juventus ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.

Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Danny Makkelie yönetecek; maç TRT 1’den canlı yayımlanacak.

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonuna bu sezon doğrudan lig aşamasından katılan Galatasaray, turnuvaya istediği başlangıcı yapamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk haftada Eintracht Frankfurt deplasmanında 5-1 kaybederken, ardından Liverpool’u 1-0, Bodo/Glimt’i 3-1 ve Ajax’ı 3-0 mağlup etti.

ASLAN LİG AŞAMASINI 20'İNCİ SIRADA BİTİRDİ

Union Saint-Gilloise ve Monaco karşısında alınan yenilgiler ile Atletico Madrid beraberliği sonrası son haftada Manchester City’ye deplasmanda 2-0 kaybeden Galatasaray, lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamladı ve play-off biletini aldı.

Juventus ise grup sürecine beraberliklerle başladı. Borussia Dortmund ve Villarreal ile 2’şer gollü beraberlikler yaşayan İtalyan ekibi, Real Madrid deplasmanında 1-0 kaybetti.

Sporting ile 1-1 berabere kalan Juventus, ilk galibiyetini Bodo/Glimt karşısında aldı. Pafos ve Benfica’yı 2-0’la geçen siyah-beyazlılar, son maçta Monaco ile golsüz berabere kaldı. İtalya temsilcisi, 13 puanla 13. sıradan play-off turuna yükseldi.

EKSİKLER VE KART SINIRI

Sarı-kırmızılı ekipte dört oyuncu maç kadrosunda yer alamayacak. Sarı kart cezalısı Mario Lemina, eski takımı Juventus’a karşı forma giyemeyecek. UEFA’ya bildirilen listede bulunmayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner de statü gereği sahada olamayacak.

Ismail Jakobs ile Davinson Sanchez ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor; bu iki oyuncu kart görmeleri halinde rövanşta forma giyemeyecek.

Galatasaray, sahasında çıktığı son 8 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, son 4 resmi maçında ise 15 gol atıp kalesinde 2 gol gördü.

OSIMHEN’İN PERFORMANSI

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın attığı gollerin önemli bölümüne imza atan Victor Osimhen, turnuvadaki 9 golün 6’sını kaydetti. Nijeryalı santrfor, üç gol daha atması halinde kulüp tarihinde bir sezonda en fazla Şampiyonlar Ligi golü atan oyuncu olan Burak Yılmaz’ın (8 gol) rekorunu geçecek.

İki takım arasındaki eşleşmenin rövanşı, İtalya’da oynanacak maçla tamamlanacak. Galatasaray, ilk karşılaşmada alacağı sonuçla tur için avantaj yakalamayı hedefliyor.