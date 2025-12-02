Galatasaray'ın konuğu Porto

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın Portekiz'in Porto takımını konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Mücadeleyi İtalyan Mauro Carlo Goitre ve Fin Marko Oravainen hakem ikilisi yönetecek. İlk karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Galatasaray Daikin, yarın her türlü galibiyetin yanı sıra en az 2 set alması halinde bir üst tura yükselecek.

Sarı-kırmızılılar tur atlaması halinde Çekya’dan Dukla Liberec ile Belçika’dan Darta Bevo Roeselare eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak. Bu sezon iddialı bir takım kuran Galatasaray, ligde yakaladığı form grafiğiyle dikkat çekiyor. Aslan bu sezon hem Avrupa'da hem de ligde başarılı sonuçlar elde etmek istiyor.