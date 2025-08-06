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Galatasaray'ın lig serüveni

Sarı-kırmızılılar, geride kalan 67 sezonda en farklı galibiyetini 8-0'lık skorlarla aldı - Bir maçta en fazla 9 gol atan "Cimbom", üst üste en fazla 17 müsabaka kazandı, 5 karşılaşma kaybetti - Toplamda üst üste 37 maç yenilmeyen Galatasaray, buna karşın üst üste 9 müsabakada galibiyete hasret kaldı - Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde deplasmanda üst üste en fazla 17 maç kazandı

Ajans Haberleri
  • 06.08.2025 11:24
  • Giriş: 06.08.2025 11:24
  • Güncelleme: 06.08.2025 11:24
Kaynak: AA
Galatasaray'ın lig serüveni

İSTANBUL (AA) - CAN ÖCAL - Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonuna Gaziantep FK maçıyla başlayacak Galatasaray, lig tarihindeki en farklı galibiyetlerini 8-0'lık skorlarla aldı.

Geride kalan 67 sezonda Galatasaray, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 9 gol atan sarı-kırmızılılar, üst üste en fazla 17 müsabaka kazandı, 5 karşılaşma yitirdi.

Toplamda üst üste 37 maç kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, buna karşın en uzun süre olarak 9 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı. Ayrıca "Cimbom", 68. sezonuna giren ligde üst üste en fazla 17 deplasman maçı kazandı.

Lig tarihinde 9 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Galatasaray, en uzun süre art arda 6 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, kalesini üst üste 14 maçta gole kapatamadı.

- En farklı galibiyetleri

Galatasaray, lig tarihinde en farklı galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı.

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı sonuçlu galibiyetleri şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1959-196024.10.1959Galatasaray-Altınordu8-0
1992-199330.05.1993MKE Ankaragücü-Galatasaray0-8
1983-198411.12.1983Galatasaray-Adana Demirspor9-2
1996-199727.10.1996Altay-Galatasaray1-8
2000-200119.08.2000Galatasaray-Erzurumspor7-0
2017-201803.03.2018Kardemir Karabükspor-Galatasaray0-7
2022-202312.11.2022İstanbul Başakşehir-Galatasaray0-7

- En farklı skorlu yenilgileri

Galatasaray, lig tarihinde en farklı yenilgisini 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı skorlu mağlubiyetleri şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
2002-200306.11.2002Fenerbahçe-Galatasaray6-0
2001-200202.11.2001Bursaspor-Galatasaray5-0
1989-199015.04.1990Fenerbahçe-Galatasaray5-1
2017-201818.11.2017İstanbul Başakşehir-Galatasaray5-1
195914.06.1959Fenerbahçe-Galatasaray4-0
1995-199604.05.1996Galatasaray-Kocaelispor0-4
1996-199708.09.1996Galatasaray-Fenerbahçe0-4
2005-200622.04.2006Fenerbahçe-Galatasaray4-0
2013-201419.04.2014Galatasaray-Kasımpaşa0-4
2014-201526.10.2014İstanbul Başakşehir-Galatasaray4-0
2016-201710.04.2017İstanbul Başakşehir-Galatasaray4-0
2018-201901.09.2018Trabzonspor-Galatasaray4-0

- En çok gol attığı maçlar

Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 9-2 biten müsabakada Adana Demirspor'a attı.

Sarı-kırmızılı takımın ligde 7 ve üzerinde gol attığı maçlar şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1983-198411.12.1983Galatasaray-Adana Demirspor9-2
1959-196024.10.1959Galatasaray-Altınordu8-0
1992-199330.05.1993MKE Ankaragücü-Galatasaray0-8
1996-199727.10.1996Altay-Galatasaray1-8
1970-197109.01.1971Galatasaray-PTT7-1
1970-197106.06.1971PTT-Galatasaray1-7
1988-198917.09.1988Galatasaray-Adanaspor7-3
1991-199217.05.1992Zeytinburnuspor-Galatasaray3-7
2000-200119.08.2000Galatasaray-Erzurumspor7-0
2017-201803.03.2018Kardemir Karabükspor-Galatasaray0-7
2022-202312.11.2022

İstanbul Başakşehir-Galatasaray

0-7

- En çok gol yediği maçlar

Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe'den yedi.

Sarı-kırmızılı takımın ligde 5 ve üzerinde gol yediği maçlar şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
2002-200306.11.2002Fenerbahçe-Galatasaray6-0
1989-199015.04.1990Fenerbahçe-Galatasaray5-1
2017-201818.11.2017İstanbul Başakşehir-Galatasaray5-1
1991-199222.04.1992Fenerbahçe-Galatasaray5-2
1998-199915.11.1998Galatasaray-Trabzonspor3-5
2001-200202.11.2001Bursaspor-Galatasaray5-0
2008-200922.02.2009Galatasaray-Kocaelispor2-5

- En gollü maçları

Galatasaray'ın lig tarihinde en gollü maçı, 1983/1984 sezonunda 9-2 galip tamamladığı Adana Demirspor karşılaşması olurken, sporseverler bu maçta toplam 11 gol izledi.

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en gollü maçlarının sonuçları şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1983-198411.12.1983Galatasaray-Adana Demirspor9-2
1988-198917.09.1988Galatasaray-Adanaspor7-3
1991-199217.05.1992Zeytinburnuspor-Galatasaray3-7
1993-199417.10.1993Galatasaray-Kocaelispor5-4
1996-199727.10.1996Altay-Galatasaray1-8
1997-199816.11.1997Altay-Galatasaray4-5
2001-200226.08.2001Çaykur Rizespor-Galatasaray3-6
2007-200809.02.2008Galatasaray-Manisaspor

6-3

- Galibiyet serisi

Galatasaray, lig tarihinde üst üste en fazla 17 maç kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, 2023-2024 sezonunda 20-36. haftalarda üst üste 17 maçta rakiplerine puan kaptırmadı.

Galatasaray'ın 17 maçlık galibiyet serisindeki maçlar şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
2023-202415.01.2024Galatasaray-Kayserispor2-1
21.01.2024Trabzonspor-Galatasaray1-5
25.01.2024Galatasaray-İstanbulspor3-1
29.01.2024Galatasaray-Gaziantep FK2-1
02.02.2024Samsunspor-Galatasaray0-2
10.02.2024Galatasaray-Başakşehir2-0
18.02.2024MKE Ankaragücü-Galatasaray0-3
26.02.2024Galatasaray-Antalyaspor2-1
03.03.2024Beşiktaş-Galatasaray0-1
08.03.2024Galatasaray-Çaykur Rizespor6-2
17.03.2024Kasımpaşa-Galatasaray3-4
02.04.2024Galatasaray-Hatayspor1-0
15.04.2024Alanyaspor-Galatasaray0-4
21.04.2024Galatasaray-Pendikspor4-1
26.04.2024Adana Demirspor-Galatasaray0-3
05.05.2024Galatasaray-Sivasspor6-1
12.05.2024Fatih Karagümrük-Galatasaray2-3

- Deplasman galibiyet serisi

Galatasaray, lig tarihinde deplasmanda üst üste en fazla 17 maç kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2023-2024 sezonun 21. haftasındaki Trabzonspor maçıyla başlayan ve 2024-2025 sezonunun 19. haftasındaki İstanbul Başakşehir karşılaşmasıyla sona eren seride üst üste konuk olduğu 17 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın 17 maçlık deplasman galibiyet serisi şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
2023-202421.01.2024Trabzonspor-Galatasaray1-5
02.02.2024Samsunspor-Galatasaray0-2
18.02.2024MKE Ankaragücü-Galatasaray0-3
03.03.2024Beşiktaş-Galatasaray0-1
17.03.2024Kasımpaşa-Galatasaray3-4
15.04.2024Alanyaspor-Galatasaray0-4
26.04.2024Adana Demirspor-Galatasaray0-3
12.05.2024Fatih Karagümrük-Galatasaray2-3
26.05.2024Konyaspor-Galatasaray1-3
2024-202516.08.2024Konyaspor-Galatasaray1-2
31.08.2024Adana Demirspor-Galatasaray1-5
21.09.2024Fenerbahçe-Galatasaray1-3
19.10.2024Antalyaspor-Galatasaray0-3
23.11.2024Bodrum FK-Galatasaray0-1
08.12.2024Sivasspor-Galatasaray2-3
22.12.2024Kayserispor-Galatasaray1-5
12.01.2025İstanbul Başakşehir-Galatasaray1-2

- Yenilgi serisi

Galatasaray, lig tarihinde en fazla 5 maç üst üste yenildi.

Sarı-kırmızılı takım, 2003-2004 sezonunda 25 ile 29. haftalar arası üst üste 5 maçta rakiplerinden puan alamadı.

Galatasaray'ın 5 maçlık yenilgi serisindeki maçlar şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
2003-200413.03.2004Akçaabat Sebatspor-Galatasaray2-1
20.03.2004Galatasaray-Çaykur Rizespor1-2
26.03.2004Samsunspor-Galatasaray1-0
04.04.2004Galatasaray-Beşiktaş1-2
10.04.2004MKE Ankaragücü-Galatasaray1-0

- Yenilmezlik serisi

Galatasaray'ın lig kariyerinde üst üste yenilmezlik serisi 37 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı ekip, 1984-1985 sezonun son haftasında başlayan seride, 1985-1986 sezonunu 36 maçta yenilgisiz tamamlarken, toplamda 37 maça ulaşarak, kendi rekoruna imza attı.

- Kazanamama serisi

Galatasaray'ın, lig tarihinde üst üste kazanamama rekoru 9 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı ekip, 1966-1967, 1969-1970 ve 1976-1977 sezonlarında dokuzar maç üst üste galibiyete hasret kaldı.

- Gol atma serisi

Galatasaray, lig tarihinde üst üste 39 maçta rakip fileleri havalandırmayı bildi.

Sarı-kırmızılı ekip, 1997-1998 sezonunun 2. haftasıyla, 1998-1999 sezonun 6. haftaları arasında geçen toplam 39 lig maçında üst üste en az 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

- Gol yememe serisi

Galatasaray'ın kalesinde gol görmeme serisi 9 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı takım, 1969-1970 sezonunda 15 ile 23. haftalar arası tam 9 maçı gol yemeden tamamlarken, bu seride yapılan müsabakalar şöyle oldu:

SezonTarihMaçSonuç
1969-197025.01.1970Samsunspor-Galatasaray0-0
22.02.1970Altınordu-Galatasaray0-0
01.03.1970Galatasaray-İstanbul0-0
08.03.1970Galatasaray-Vefa2-0
22.03.1970Galatasaray-MKE Ankaragücü2-0
29.03.1970Beşiktaş-Galatasaray0-0
05.04.1970Galatasaray-Samsunspor2-0
12.04.1970Galatasaray-Gençlerbirliği1-0
19.04.1970Ankara Demirspor-Galatasaray0-1

- Gol yeme serisi

Galatasaray, lig tarihinde üst üste en fazla 14 maçta kalesini gole kapatamadı.

Sarı-kırmızılı ekip ilk olarak 1987-1988 sezonunda, son olarak da 1997-1998 sezonunda 13 ve 1998-1999 sezonunda da 1 müsabaka olmak üzere iki kez üst üste 14 maç kalesinde gol gördü.

- Gol atamama serisi

Galatasaray'ın, lig tarihinde rakiplerine gol atamama serisi 6 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı takım, 1969-1970 sezonunda 24 ile 29. haftalar arası tam 6 maçta rakiplerine gol atamadı. Bu seride oynanan maçlar şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1969-197026.04.1970Galatasaray-Fenerbahçe0-1
03.05.1970Galatasaray-Bursaspor0-0
10.05.1970Galatasaray-Göztepe0-0
17.05.1970Altay-Galatasaray1-0
24.05.1970PTT-Galatasaray1-0
27.05.1970Mersin İdmanyurdu-Galatasaray1-0
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