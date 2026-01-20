Galatasaray'ın Maçı Bugün mü? | Şampiyonlar Ligi Bugünün Maçları (20 Ocak 2026 Salı)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 20 Ocak 2026 Salı günü oynanacak karşılaşmalarla birlikte futbolseverler, “Galatasaray’ın maçı bugün mü?”, “Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?” ve “Bugün hangi maçlar var?” sorularına yanıt arıyor.

GALATASARAY'IN MAÇI BUGÜN MÜ?

Hayır. Galatasaray – Atletico Madrid karşılaşması bugün oynanmayacak. Mücadele 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20:45'te oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BUGÜNÜN MAÇLARI (20 OCAK 2026 SALI)

Saat Maç 18:30 Kairat Almaty - Club Brugge 20:45 Bodø/Glimt - Manchester City 23:00 Sporting CP - PSG 23:00 Olympiakos - Bayer Leverkusen 23:00 Real Madrid - Monaco 23:00 Inter - Arsenal 23:00 Villarreal - Ajax 23:00 Tottenham - Borussia Dortmund 23:00 Kopenhag - Napoli

BUGÜNKÜ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

20 Ocak 2026 Salı günü oynanacak tüm UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları, Tabii Spor platformundan canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARININ MAÇLARI (21 OCAK 2026 ÇARŞAMBA)

Saat Maç 20:45 Galatasaray - Atletico Madrid 20:45 Karabağ - Eintracht Frankfurt 23:00 Atalanta - Athletic Bilbao 23:00 Bayern Münih - Union Saint-Gilloise 23:00 Slavia Prag - Barcelona 23:00 Juventus - Benfica 23:00 Chelsea - Pafos 23:00 Newcastle United - PSV 23:00 Marsilya - Liverpool

Galatasaray'ın maçı bugün mü?

Hayır. Galatasaray - Atletico Madrid maçı 21 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Mücadele saat 20:45’te başlayacak ve TRT 1’den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi bugünkü maçlar hangi kanalda?

20 Ocak Salı günü oynanacak maçlar Tabii Spor platformunda canlı ve şifreli.

Real Madrid maçı bugün mü, saat kaçta?

Evet. Real Madrid - Monaco maçı bugün saat 23:00’te oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 20 ve 21 Ocak 2026 tarihlerinde futbol şöleni yaşanacak. Bugün dev Avrupa kulüpleri sahne alırken, Galatasaray yarın Atletico Madrid karşısında kritik bir mücadeleye çıkacak. Maç saatleri ve yayın bilgilerini takip etmek, futbolseverler için büyük önem taşıyor.