Galatasaray'ın Maçı Bugün mü? | Şampiyonlar Ligi Bugünün Maçları (20 Ocak 2026 Salı)

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü, yoksa yarın mı oynanacak? 20 Ocak 2026 Salı günü Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var ve saat kaçta başlıyor? Galatasaray – Atletico Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi?

BirBilgi
  • 20.01.2026 10:13
  • Giriş: 20.01.2026 10:13
  • Güncelleme: 20.01.2026 10:13
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın Maçı Bugün mü? | Şampiyonlar Ligi Bugünün Maçları (20 Ocak 2026 Salı)
Foto: Depophotos

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 20 Ocak 2026 Salı günü oynanacak karşılaşmalarla birlikte futbolseverler, “Galatasaray’ın maçı bugün mü?”, “Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?” ve “Bugün hangi maçlar var?” sorularına yanıt arıyor.

GALATASARAY'IN MAÇI BUGÜN MÜ?

Hayır. Galatasaray – Atletico Madrid karşılaşması bugün oynanmayacak. Mücadele 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20:45'te oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ BUGÜNÜN MAÇLARI (20 OCAK 2026 SALI)

SaatMaç
18:30Kairat Almaty - Club Brugge
20:45Bodø/Glimt - Manchester City
23:00Sporting CP - PSG
23:00Olympiakos - Bayer Leverkusen
23:00Real Madrid - Monaco
23:00Inter - Arsenal
23:00Villarreal - Ajax
23:00Tottenham - Borussia Dortmund
23:00Kopenhag - Napoli

BUGÜNKÜ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

20 Ocak 2026 Salı günü oynanacak tüm UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları, Tabii Spor platformundan canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARININ MAÇLARI (21 OCAK 2026 ÇARŞAMBA)

SaatMaç
20:45Galatasaray - Atletico Madrid
20:45Karabağ - Eintracht Frankfurt
23:00Atalanta - Athletic Bilbao
23:00Bayern Münih - Union Saint-Gilloise
23:00Slavia Prag - Barcelona
23:00Juventus - Benfica
23:00Chelsea - Pafos
23:00Newcastle United - PSV
23:00Marsilya - Liverpool

Galatasaray'ın maçı bugün mü?

Hayır. Galatasaray - Atletico Madrid maçı 21 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Mücadele saat 20:45’te başlayacak ve TRT 1’den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi bugünkü maçlar hangi kanalda?

20 Ocak Salı günü oynanacak maçlar Tabii Spor platformunda canlı ve şifreli.

Real Madrid maçı bugün mü, saat kaçta?

Evet. Real Madrid - Monaco maçı bugün saat 23:00’te oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 20 ve 21 Ocak 2026 tarihlerinde futbol şöleni yaşanacak. Bugün dev Avrupa kulüpleri sahne alırken, Galatasaray yarın Atletico Madrid karşısında kritik bir mücadeleye çıkacak. Maç saatleri ve yayın bilgilerini takip etmek, futbolseverler için büyük önem taşıyor.

