Galatasaray'ın Mauro Icardi'ye yapacağı teklifin detayları ortaya çıktı

Süper Lig’de Eyüpspor karşısında alınan galibiyette gecenin yıldızı, attığı üç golle Galatasaray’ı sırtlayan Mauro Icardi oldu. Arjantinli golcü, bu performansıyla sadece maçın skoruna değil, kulüp tarihine geçen istatistiklere de bir yenisini ekledi.

Sarı-kırmızılı formayla 4. sezonunu yaşayan Icardi, Eyüpspor maçında attığı gollerle Galatasaray tarihinin en fazla gol atan yabancı futbolcusu unvanını daha da pekiştirdi.

Daha önce kırdığı rekoru 76 gole çıkaran deneyimli forvet, kulüp tarihindeki yerini güçlendirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sahaya çıkan Galatasaray’da Icardi, tıpkı hocası gibi rekorlara imza atan isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

120 MAÇIN 60'INDA GOL ATTI

Icardi’nin Galatasaray formasıyla ortaya koyduğu katkı yalnızca gol sayılarıyla sınırlı kalmıyor. Arjantinli oyuncu, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 120 maçta 60 karşılaşmada gol sevinci yaşadı.

Bu 60 maçın 55’ini Galatasaray galibiyetle tamamlarken, 2 maç berabere bitti ve yalnızca 3 mücadelede sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

TEKLİFİN DETAYLARI

Galatasaray yönetimi, performansını yeniden yukarı çeken Icardi için sezon sonunu işaret ediyor. Başkan Dursun Özbek, şampiyonluk hedefi ve mayıs ayında yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul sonrasında görevine devam etmesi halinde Arjantinli yıldızla masaya oturmayı planlıyor.

Sarı-kırmızılı kulübün, son yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık bir sözleşme teklifini gündemine aldığı ve Icardi’ye yıllık 5-5,5 milyon avro bandında bir ücret önermeyi düşündüğü ifade edildi.