Galatasaray'ın Monaco karşısındaki muhtemel ilk 11'i

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco’ya konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, zorlu deplasmandan alacağı sonuçla ilk 8 hedefindeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Şampiyonlar Ligi’ne deplasmanda Eintracht Frankfurt karşısında alınan 5-1’lik yenilgiyle başlayan Galatasaray, ardından sahasında Liverpool’u 1-0, Bodo/Glimt’i 3-1, deplasmanda Ajax’ı ise 3-0 mağlup etti.

Beşinci haftada sahasında Union Saint-Gilloise’a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle 9 puan topladı. Haftaya 14. sırada giren temsilcimiz, Monaco karşısında kazanarak ilk 8 yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

GALATASARAY’DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlık ve cezalar nedeniyle önemli eksikler bulunuyor. Wilfried Singo ve Ismail Jakobs eski takımlarına karşı forma giyemeyecek.

Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Union Saint-Gilloise maçında kırmızı kart gören Arda Ünyay ile bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da mücadelede görev yapamayacak. UEFA listesinde yer almayan Kazımcan Karataş da maç kadrosunda bulunmuyor.

Victor Osimhen, Avrupa kupalarındaki gol serisini devam ettirmeye çalışacak. Nijeryalı oyuncu, Avrupa kupalarında çıktığı son 8 maçın tamamında gol kaydetti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 gole ulaşan Osimhen, söz konusu seride toplam 12 kez fileleri havalandırdı.

MONACO’DA DALGALI GRAFİK

Monaco, bu sezon ligde istikrarlı bir görüntü sergileyemedi. Sebastien Pocognoli yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, ligde 15 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. 25 puanla 7. sırada yer alan Monaco, liderin 11 puan gerisinde bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi’nde ise 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Monaco, 6 puanla 23. sırada yer alıyor.

II. Louis Stadı’nda oynanacak karşılaşmada ilk düdük saat 23.00’te çalacak. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries yapacak.

Muhtemel 11’ler

Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Biereth.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, İsmail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.