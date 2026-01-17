Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'i

Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında 17 Ocak Cumartesi günü Gaziantep FK’yi konuk edecek. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek, karşılaşma canlı yayımlanacak.

Ligde geride kalan 17 haftada 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 42 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde lider durumda bulunuyor. Gaziantep FK ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle topladığı 23 puanla haftaya 9. sırada girdi.

İki ekip sezonun ilk haftasında Gaziantep’te karşı karşıya gelmiş, Galatasaray sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılmıştı.

KRİTİK EKSİKLER

Galatasaray’da Gaziantep FK maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Sarı kart cezalısı Lucas Torreira’nın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası’nda bulunan Victor Osimhen ve Ismail Jakobs kadroda yer almayacak. Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı da maçta forma giyemeyecek. Uzun süredir sakatlığı bulunan Wilfried Singo’nun durumu ise maç saatinde netleşecek.

Galatasaray, Süper Lig’de iç sahada oynadığı son 27 maçta mağlubiyet yaşamadı. RAMS Park’ta son yenilgisini 19 Mayıs 2024’te Fenerbahçe’ye karşı alan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 22 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

Bu sezon evinde oynadığı 9 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik alan Galatasaray, bu karşılaşmalarda 22 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de en iyi averaja sahip takım konumunda bulunuyor. Galatasaray, 17 maçta attığı 39 gole karşılık kalesinde 12 gol gördü ve +27 averaj yakaladı. Bu alanda Fenerbahçe’nin (+25) önünde yer alıyor.

Galatasaray, son 10 lig maçının 8’inde gol yedi. Sezonun ilk 7 haftasında yalnızca 2 gol yiyen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte savunmada zaman zaman zorlandı. Bu periyotta yalnızca Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında kalesini gole kapatabildi.

ICARDİ TARİH PEŞİNDE

Mauro Icardi, Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olma hedefiyle sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı formayla 71 gole ulaşan Arjantinli yıldız, Gaziantep FK karşısında 2 gol atması halinde 72 gollü Gheorghe Hagi’yi geride bırakacak.

İki takımın muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Nazım, Arda, Yusuf, Ogün, Melih, Sorescu, Maxim, Lungoyi, Bayo.