Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'i: Osimhen sahada olacak mı?

Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Atletico Madrid’i konuk edecek.

Teknik heyetin son haftalarda denediği rotasyonlardan vazgeçmesi öngörülen Galatasaray’da, savunma ve orta saha kurgusunun istikrarlı isimlerle şekillenmesi planlanıyor.

Hücum hattında ise form grafiği yükselen Barış Alper Yılmaz ile Victor Osimhen’in yine belirleyici roller üstlenmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekipte kalede Uğurcan’ın, orta alanda Lucas Torreira ve Mario Lemina ikilisinin öne çıkması muhtemel görünüyor.

ATLETICO'NUN PLANI

Atletico Madrid cephesinde ise teknik direktör Diego Simeone’nin kritik deplasmanda tecrübeli ve fizik gücü yüksek bir 11’i tercih etmesi bekleniyor.

Jan Oblak’ın kaleyi koruyacağı İspanyol ekibinde, Marcos Llorente ve Pablo Barrios’un orta sahadaki rolü belirleyici olacak. Hücumda ise Julian Alvarez ile Alexander Sörloth’un sahada olması bekleniyor.

Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşması, 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45’te RAMS Park’ta oynanacak. Mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinsor Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Atletico Madrid: Jan Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Barrios, Koke, Baena, Sörloth, Alvarez