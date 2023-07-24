Galatasaray'ın olası 3'üncü ön eleme turu rakibi belli oldu

Galatasaray, FK Zalgiris Vilnius eşleşmesini geçmesi hâlinde, bir sonraki turda "Ludogorets-Olimpija Ljubljana" galibiyle oynayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2'inci ön eleme turunda FK Zalgiris Vilnius karşılaşacak olan Galatasaray'ın bu turu geçmesi halinde hangi takım ile karşılacağı netleşti.

Galatasaray, FK Zalgiris Vilnius eşleşmesini geçmesi halinde, bir sonraki turda "Ludogorets-Olimpija Ljubljana" galibiyle oynayacak.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları 8-9 Ağustos, rövanşları ise 15-16 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle:

Şampiyonlar yolu:

Rakow (Polonya)/Karabağ (Azerbaycan) - Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi)/BATE Borisov (Belarus)

Zrinjski (Bosna Hersek)/Slovan Bratislava (Slovakya) - Sheriff (Moldova)/Maccabi Haifa (İsrail)

AEK (Yunanistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)/Astana (Kazakistan)

Ludogorets (Bulgaristan)/Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Zalgiris (Litvanya)/Galatasaray

Breidablik (İzlanda)/Kopenhag (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya)

Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)/Hacken (İsveç) - Helsinki (Finlandiya)/Molde (Norveç)

Lig yolu:

Braga (Portekiz) - Baçka (Sırbistan)

Rangers (İskoçya) - Servette (İsviçre)/Genk (Belçika)

Dnipro (Ukrayna)/Panathinaikos (Yunanistan) - Olimpik Marsilya (Fransa)

PSV Eindhoven (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya)