Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmak için oynanacak play-off turu eşleşmeleri bugün kesinleşecek.

Eşleşmeler, bugün saat 14.00'te yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Turnuvanın lig aşamasını 10 puanla 20'nci sırada tamamlayan Galatasaray, Juventus veya Atletico Madrid ile eşleşecek.

Lig aşamasını Juventus 13 puanla 13'üncü sırada, Atletico Madrid ise aynı puanla 14'üncü sırada tamamlamıştı.

Galatasaray, rakibiyle ilk maçını 17 veya 18 Şubat'ta kendi sahasında, rövanşı ise 24 veya 25 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.

Turnuvadaki eşleşmeler şu şekilde olacak:

Play-off turunu geçen takımlar adlarını son 16'ya yazdıracak. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselen takımlar ise şöyle: