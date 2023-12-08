Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'da düşüş sürüyor

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Kopenhag'da son maçlardaki düşüş sürüyor.

A Grubu'nda Bayern Münih'in ardından 5 puanla ikinci sırada yer alan ve 12 Aralık Salı günü Galatasaray'ı konuk edecek olan Kopenhag, Danimarka'da başarısız sonuçlar alıyor.

Son 5 maçtan galibiyet çıkaramayan Kopenhag, son olarak Danimarka Kupası Çeyrek Final ilk maçında Silkeborg'a yenildi.

Mavi-Beyazlılar evinde oynadığı maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.

Avrupa, lig ve kupada çıktığı son 5 maçtan galibiyet çıkaramayan Kopenhag; Brondby ve Bayern Münih ile golsüz berabere kalırken, Viborg, Aarhus ve Silkeborg'a yenildi. Çeyrek final rövanşına Silkeborg karşısına yarın çıkacak olan Danimarka temsilcisi, ardından 12 Aralık'taki Galatasaray sınavını bekleyecek.

Kazananın şampiyonlar liginde gruptan çıkmayı garantileyeceği kritik maç öncesi Danimarka temsilcisinde moraller iyi değil.

Teknik ekibin Danimarka Kupası Çeyrek Final rövanş maçını çok önemsemediği yerel basında yer alırken, çıkış yolu olarak Galatasaray maçına odaklandıkları belirtildi.

Kopenhag'da hedef en kötü ihtimalle beraberlik alıp, 5 puanı bulunan ve averajla üstte yer alan Galatasaray'ın öne geçmemesini sağlamak.