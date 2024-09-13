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Galatasaray'ın sağ beki Ali Turap Bülbül Ümraniyespor'a transfer oldu

Galatasaray, genç futbolcu Ali Turap Bülbül’ün 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.

Spor
  • 13.09.2024 16:43
  • Giriş: 13.09.2024 16:43
  • Güncelleme: 13.09.2024 16:53
Kaynak: Spor Servisi
Galatasaray'ın sağ beki Ali Turap Bülbül Ümraniyespor'a transfer oldu
Fotoğraf: AA

Galatasaray'ın genç sağ bek oyuncusu Ali Turap Bülbül, 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiraladı.

Transfere ilişkin sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Ali Turap Bülbül’ün 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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