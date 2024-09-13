Galatasaray'ın sağ beki Ali Turap Bülbül Ümraniyespor'a transfer oldu

Galatasaray'ın genç sağ bek oyuncusu Ali Turap Bülbül, 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiraladı.

Transfere ilişkin sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Ali Turap Bülbül’ün 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.