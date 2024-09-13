Galatasaray'ın sağ beki Ali Turap Bülbül Ümraniyespor'a transfer oldu
Galatasaray, genç futbolcu Ali Turap Bülbül’ün 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.
Kaynak: Spor Servisi
Galatasaray'ın genç sağ bek oyuncusu Ali Turap Bülbül, 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiraladı.
Transfere ilişkin sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Ali Turap Bülbül’ün 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Profesyonel futbolcumuz Ali Turap Bülbül’ün 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 13, 2024
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/q0kxFp0vc6