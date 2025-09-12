Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor. Zorlu rakiplerle karşılaşacak olan Galatasaray, kadrosunu güçlendirerek Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını güçlendirdi. Peki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler? Galatasaray'ın şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Frankfurt maçı hangi gün, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların ve Galatasaray'ın toplam piyasa değeri nedir? Tüm detaylar şöyle:

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKIMLARININ PİYASA DEĞERLERİ

2025/2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde oynayan tüm takımların piyasa değerinin toplamı 18,34 Milyar Euro'dur. Şampiyonlar Ligi takımlarının ve Galatasaray'ın piyasa değeri ise şöyle:

Real Madrid – 1.40 milyar € Arsenal – 1.33 milyar € Manchester City – 1.23 milyar € Liverpool FC – 1.12 milyar € FC Barcelona – 1.11 milyar € Paris Saint-Germain – 1.07 milyar € Chelsea FC – 1.08 milyar € Newcastle United – 951.60 mil. € FC Bayern Münih – 905.15 mil. € Tottenham Hotspur – 891.10 mil. € Inter Milan – 707.80 mil. € Atlético Madrid – 627.80 mil. € Juventus – 582.70 mil. € SSC Napoli – 498.10 mil. € Atalanta Bergamo – 449.10 mil. € Borussia Dortmund – 438.10 mil. € Sporting Lizbon – 434.30 mil. € Olympique Marsilya – 402.40 mil. € Bayer 04 Leverkusen – 389.75 mil. € Athletic Bilbao – 380.20 mil. € AS Monaco – 380.00 mil. € SL Benfica – 335.80 mil. € Eintracht Frankfurt – 324.90 mil. € Galatasaray SK – 298.33 mil. € Villarreal CF – 255.80 mil. € PSV Eindhoven – 249.75 mil. € Ajax Amsterdam – 187.85 mil. € Club Brugge – 170.50 mil. € Olympiakos Pire – 111.90 mil. € SK Slavia Prag – 102.85 mil. € FC Kopenhag – 77.15 mil. € Union Saint-Gilloise – 75.80 mil. € FK Bodø/Glimt – 60.73 mil. € Pafos FC – 28.01 mil. € Karabağ – 24.03 mil. € Kairat Almaty – 12.53 mil. €

GALATASARAY- FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN? GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Frankfurt deplasmanına gidiyor. Galatasaray Frankfurt Şampiyonlar Ligi maçı 18 Eylül 2025 PErşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Maç TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Eintracht Frankfurt – Galatasaray → 18 Eylül Perşembe, 22:00

→ 18 Eylül Perşembe, 22:00 Galatasaray – Liverpool → 30 Eylül Pazartesi, 22:00

→ 30 Eylül Pazartesi, 22:00 Galatasaray – Bodø/Glimt → 22 Ekim Salı, 19:45

→ 22 Ekim Salı, 19:45 Ajax – Galatasaray → 5 Kasım Salı, 23:00

→ 5 Kasım Salı, 23:00 Galatasaray – Union Saint-Gilloise → 25 Kasım Pazartesi, 20:45

→ 25 Kasım Pazartesi, 20:45 Monaco – Galatasaray → 9 Aralık Pazartesi, 23:00

→ 9 Aralık Pazartesi, 23:00 Galatasaray– Atletico Madrid → 21 Ocak 2026 Çarşamba, 20:45

→ 21 Ocak 2026 Çarşamba, 20:45 Manchester City– Galatasaray→ 28 Ocak 2026 Çarşamba, 23:00

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları şifreli mi şifresiz mi sorusu da yanıt buldu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Tüm takımların Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyenler için ise Tabii üyeliği gerekiyor.