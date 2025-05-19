Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 36. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek tarihinin 25. şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılı ekip ligde üst üste üçüncü kez zafere ulaşırken gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazandı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunda ön eleme oynamadan direkt lig aşamasına katılacak.

Avrupa futbolunda birçok ligde sezonun son haftaları oynanırken Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli olmaya başladı.

UEFA katsayı puanına göre sarı-kırmızılıların gelecek sezon Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon başlayan yeni formata göre Galatasaray, bulunduğu torbadan 2 takımla lig aşamasında karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, diğer 3 torbadan da ikişer takımla eşleşecek ve lig aşamasındaki rakipleri belli olacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin büyük bir bölümü netlik kazandı.

Galatasaray'ın bugün (19 Mayıs) itibariyle Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri şöyle:

Real Madrid, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Borussia Dortmund, Barcelona, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta,Villarreal, Eintracht Frankfurt, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Marsilya, Monaco, Athletic Bilbao, Arsenal

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şampiyonlar Ligi'nde 1. Eleme turu maçları 8-9 ve 15-16 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Devler Ligi'nde ikinci eleme turu maçları 22-23 ve 29-30 Temmuz tarihleri arasında, üçüncü eleme turu karşılaşmaları ise 5-6 ve 12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması öncesindeki tur olan play-off'ta ise kura çekimi 4 Ağustos'ta yapılacak.

19-20 ve 26-27 Ağustos tarihleri arasındaki maçlarla Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar netlik kazanacak.

Devler Ligi'ne gelecek sezon direkt katılacak Galatasaray'ın rakipleri 28 Ağustos'taki kura çekiminin ardından belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun lig aşamasının takvimi ise şöyle:

1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül - 1 Ekim 2025

3. Hafta: 21-22 Ekim 2025

4. Hafta: 4-5 Kasım 2025

5. Hafta: 25-26 Kasım 2025

6. Hafta: 9-10 Aralık 2025

7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026