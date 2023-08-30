Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oluyor

Molde'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne katılan Galatasaray'ın gruplarda eşleşebileceği rakipler bu akşam kesinleşecek.

Molde'yi iki maçta da son dakika golleriyle mağlup eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazandı. Grup kurasına 4. torbadan katılacak Galatasaray'ın, gruplarda karşı karşıya gelebileceği takımların tamamı bu akşam belli olacak.

Dün oynanan maçlar sonucunda Galatasaray'ın yanı sıra Young Boys ve Braga rakiplerini eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Bu akşam oynanacak Kopenhag - Rakov Czestochowa, AEK - Royal Antwerp ve PSV - Glasgow Rangers maçlarının ardından turnuvaya katılan 32 takım da belli olacak.

Öte yandan Galatasaray'ın grup kurasına 4. torbadan gireceği de kesinleşti. Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak takımlar ve kura çekimine girecekleri torbalar ise şu şekilde:

1. Torba: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2. Torba: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

3. Torba: Shakhtar Donetsk, Salzburg, Rangers ya da PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Young Boys

4. Torba: Galatasaray, Real Sociedad, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Lens, AEK Atina veya Antwerp, Kopenhag veya Rakow.

Kura çekimi yarın Monaco'da yapılacak.