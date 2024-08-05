Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi İsviçre’nin Young Boys takımı oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray'ın rakibi belli oldu.

Sarı kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda İsviçre’nin Young Boys takımı oldu.

Galatasaray, ilk maçına 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasına 27-28 Ağustos'ta çıkacak.

Galatasaray bu turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN YENİ FORMATI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonla birlikte yeni bir format uygulanacak. 32 takımdan oluşan turnuva, bu sezonla birlikte 36 takımla düzenlenecek.



Grup maçlarını yerine lig formatının geçileceği Şampiyonlar Ligi'nde takımlar ilk etapta 8 maça çıkacak.



8 maç sonunda oluşan sıralamada ilk 8'de yer alan takımlar son 16 turuna yükselecek.



9 ve 24. sıra arasında yer alan takımlar ise son 16 turu için play-off oynayacak.