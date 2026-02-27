GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİBİ BELLİ OLDU | Son 16 kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi tamamlandı ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi resmen belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda Türkiye’yi temsil eden sarı-kırmızılı ekip, İngiltere’nin güçlü takımlarından Liverpool ile eşleşti. Futbolseverler şimdi “Galatasaray Liverpool maçı ne zaman?” ve “Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri nasıl oldu?” sorularına yanıt arıyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILDI?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Avrupa’nın dev kulüplerinin yer aldığı kura organizasyonu sonrası eşleşmeler netlik kazandı.

GALATASARAY’IN RAKİBİ LİVERPOOL OLDU

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi olan Galatasaray, son 16 turunda Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip ilk maçını 10-11 Mart tarihlerinde sahasında oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 17-18 Mart tarihlerinde deplasmanda yapılacak.

Bu eşleşme, “Galatasaray Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu?” sorusunun yanıtı olarak kayıtlara geçti.

GALATASARAY TUR ATLARSA RAKİBİ KİM OLACAK?

Galatasaray, Liverpool’u elemesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain - Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Olası yarı final senaryosunda ise rakip; Real Madrid - Manchester City ve Atalanta - Bayern Münih eşleşmelerinden son dört takım arasına kalacak ekip olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 EŞLEŞMELERİ

Eşleşme Paris Saint-Germain - Chelsea Galatasaray - Liverpool Real Madrid - Manchester City Atalanta - Bayern Münih Newcastle United - Barcelona Atletico Madrid - Tottenham Bodo/Glimt - Sporting Bayer Leverkusen - Arsenal

SON 16 MAÇ TARİHLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları 10-11 Mart ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak. Galatasaray, ilk karşılaşmasını kendi sahasında oynayarak avantaj elde etmeye çalışacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura sonuçları, Galatasaray için zorlu bir eşleşmeyi ortaya çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip Liverpool karşısında hem Türkiye’yi temsil edecek hem de çeyrek final hedefi için mücadele edecek. Mart ayında oynanacak kritik karşılaşmalar, Avrupa sahnesinde heyecanı zirveye taşıyacak.