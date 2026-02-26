Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Kim Olacak? Kura Çekim Tarihi Belli Oldu

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi kim olacak sorusu futbolseverlerin gündeminde ilk sıraya yerleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri, 27 Şubat 2026 Cuma günü yapılacak kura çekimiyle netleşecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray’ın son 16 turundaki rakibinin Tottenham mı yoksa Liverpool mu olacağını büyük bir merakla bekliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE NEREDE?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Son 16 turu kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 14.00’te (TSİ) yapılacak.

Kurada yalnızca son 16 eşleşmeleri değil, aynı zamanda olası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de belirlenecek. Bu nedenle kura çekimi, turnuvanın kaderini şekillendirecek kritik bir organizasyon olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİBİ KİM OLACAK?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiltere temsilcilerinden Tottenham ya da Liverpool ile eşleşecek. Galatasaray Tottenham mı yoksa Liverpool mu sorusu, kura çekimiyle birlikte yanıt bulacak.

Sarı-kırmızılı ekip, play-off turunda rakibini eleyerek son 16 turuna yükselmiş ve Avrupa’da yoluna devam etmeyi başarmıştı. Şimdi ise gözler 27 Şubat 2026’daki kura çekimine çevrildi.

SON 16 TURUNA KALAN TAKIMLAR

Doğrudan Son 16’ya Yükselen Takımlar

Arsenal

Bayern Münih

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting

Manchester City

Play-Off Turunu Geçerek Son 16’ya Kalan Takımlar

Real Madrid

Paris Saint-Germain

Newcastle United

Atletico Madrid

Atalanta

Bayer Leverkusen

Galatasaray

Bodo/Glimt

Bu güçlü takımların yer aldığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu, Avrupa futbolunda heyecanı zirveye taşıyacak.

SON 16 MAÇ TAKVİMİ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçlar 10-11 Mart tarihlerinde oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 17-18 Mart’ta gerçekleştirilecek. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki maç takvimi de kura çekiminin ardından netlik kazanacak.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi kim olacak?

Galatasaray, son 16 turunda Tottenham ya da Liverpool ile eşleşecek. Rakip, 27 Şubat 2026 Cuma günü yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 14.00’te (TSİ) yapılacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman oynanacak?

İlk maçlar 10-11 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Kurada başka hangi eşleşmeler belirlenecek?

Son 16 turunun yanı sıra olası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de kura çekiminde netleşecek.

