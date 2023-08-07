Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi Molde -Klaksvík galibi oldu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalması halinde karşılaşacağı rakibi netleşti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi Molde-Klaksvík galibi olacak.

Play-off turundaki karşılaşmalar 22/23 Ağustos ve 29/30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak. Yarın (8 Ağustos Salı) günü TSİ 22'de gerçekleşecek mücadelede İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak. Rövanş karşılaşması ise 15 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

ZANİOLO VE ZAHA KAMP KADROSUNA ALINMADI

Sarı-kırmızılı kulüpten UEFA'ya bildirilen oyuncu listesinde, bonservisi alınan Mauro Icardi ile yeni transferler Wilfried Zaha ve Günay Güvenç de yer aldı.

Öte yandan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Ljubljana maç kadrosunda Zaniolo ve Zaha yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekibin Slovenya kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Fernando Muslera, Leo Dubois, Angelino, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Günay Güvenç, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Serigo Oliveira, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Caner Doğan, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Cedric Bakambu, Berk Balaban."