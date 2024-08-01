Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakiplerinden üçü kesinleşirken ikisi önümüzdeki hafta belli olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off etabında dahil olacak Galatasaray'ın bu turda eşleşebileceği rakipleri belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme maçlarının üçünün tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şöyle oldu:
Young Boys, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, PAOK-Malmö (Eşleşmenin galibi) ve Ferencvaros-Midtjylland (Eşleşmenin galibi).
Sarı-kırmızılı takımın rakibinin belli olacağı kura, 5 Ağustos Pazartesi günü çekilecek.