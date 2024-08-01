Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakiplerinden üçü kesinleşirken ikisi önümüzdeki hafta belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off etabında dahil olacak Galatasaray'ın bu turda eşleşebileceği rakipleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme maçlarının üçünün tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şöyle oldu:

Young Boys, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, PAOK-Malmö (Eşleşmenin galibi) ve Ferencvaros-Midtjylland (Eşleşmenin galibi).

Sarı-kırmızılı takımın rakibinin belli olacağı kura, 5 Ağustos Pazartesi günü çekilecek.