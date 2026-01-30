Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmak için oynanacak play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Turnuvanın lig aşamasını 10 puanla 20'nci sırada tamamlayan Galatasaray, Juventus ile eşleşti.

Lig aşamasını Juventus 13 puanla 13'üncü sırada tamamlamıştı.

Galatasaray, rakibiyle ilk maçını 17 veya 18 Şubat'ta kendi sahasında, rövanşı ise 24 veya 25 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.

Play-off turundaki diğer eşleşmeler şu şekilde oldu:

Monaco - PSG

Benfica - Real Madrid

Dortmund - Atalanta

Qarabağ - Newcastle United

Club Brugge - Atletico Madrid

Bodo/Glimt - Inter

Olympiakos - Leverkusen

Play-off turunu geçen takımlar adlarını son 16'ya yazdıracak. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselen takımlar ise şöyle: