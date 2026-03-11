Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yarışı: Çeyrek finalde muhtemel rakipler kimler?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool’u İstanbul’da 1-0 mağlup eden Galatasaray, rövanş öncesi avantajı kaptı. Sarı-kırmızılılar turu geçmesi halinde çeyrek finalde Chelsea–Paris Saint-Germain eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Liverpool'u 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj elde etti.
Galatasaray'ın son 16 turunu geçmesi halinde çeyrek finalde karşılaşacağı muhtemel rakipler belirlendi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Aslan'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada Mario Lemina kaydetti, asistini Victor Osimhen yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da aldığı bu sonuçla İngiltere'de oynanacak olan rövanş maçına tek gol avantajlı gidecek.
YA CHELSEA, YA DA PSG
Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi halinde gözler çeyrek finale çevrilecek.
Sarı-kırmızılı ekip bir üst turda, Chelsea FC ile Paris Saint-Germain eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.