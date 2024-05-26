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Galatasaray'ın şampiyonluğu Kayseri'de de kutlandı

Galatasaray’ın, Konyaspor'u 3-1'lik sonuçla mağlup ederek şampiyon oluşu Kayseri’de de kutlandı.

Ajans Haberleri
  • 26.05.2024 22:22
  • Giriş: 26.05.2024 22:22
  • Güncelleme: 26.05.2024 22:22
Kaynak: DHA
Galatasaray'ın şampiyonluğu Kayseri'de de kutlandı

Süper Lig'in 38'inci haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray müsabakayı 3-1’lik skorla kazandı. Galatasaray, ligin son haftasında 24'üncü şampiyonluğunu ilan ederken, Kayseri’de de sarı kırmızılı taraftarlar sokağa çıkarak şampiyonluğu kutladı. Bayraklarla, Cumhuriyet Meydanı’na çıkan taraftarlar, tezahüratlarda bulundu. Daha sonra Sivas Caddesi'nde araçlarla ve yaya olarak tur atan sarı kırmızılı taraftarlar oradan dağıldı.

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