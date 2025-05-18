Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında aracın içinde havai fişek patladı

İstanbul Küçükçekmece'de, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında içinde havai fişek patlayan otomobilde hasar oluştu.

Güncel
  • 18.05.2025 23:54
  • Giriş: 18.05.2025 23:54
  • Güncelleme: 18.05.2025 23:57
Kaynak: AA
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında aracın içinde havai fişek patladı

İstanbul Küçükçekmece'de Kartaltepe Mahallesi Merkez Caddesi'nde ilerleyen 34 AR 3024 plakalı araçta, kutlama amacıyla yakılan havai fişeğin patlaması sonucu yangın çıktı.

Otomobilde bulunan 4 kişi araçtan yara almadan inerken, çevredekiler yangına müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hasar gören otomobil olay yerinden çekildi.

Ayrıca otomobilde havai fişeğin patladığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, araçta patlayan havai fişek nedeniyle çevredeki vatandaşların yaşadığı panik yer aldı.

Süper Ligde şampiyon Galatasaray
Jose Mourinho: "Şampiyonluk kutlamaları nasıl bir insani boyutta olduklarını gösterdi"
BirGün'e Abone Ol