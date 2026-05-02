Galatasaray'ın şampiyonluk sınavında muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig’de sezonun son düzlüğüne girilirken, zirvede yer alan Galatasaray kritik bir deplasmana çıkıyor.

Okan Buruk’un ekibi, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek, karşılaşma beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak.

Ligde geride kalan 31 haftada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, 74 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

26'NCI ŞAMPİYONLUK YAKIN

Galatasaray, bu haftayı galibiyetle kapatması halinde en yakın takipçilerinin sonuçlarını beklemeden üst üste 4’üncü, toplamda ise 26’ncı şampiyonluğunu ilan etme şansı yakalayacak. Samsunspor ise topladığı 45 puanla haftaya 7. sırada girdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadelede Galatasaray, rakibini 3-2 mağlup etmişti. Bu karşılaşma öncesinde iki takım da farklı hedefler doğrultusunda sahaya çıkacak.

Galatasaray’da kaleci rotasyonunda zorunlu bir değişiklik dikkat çekiyor. Sarı kart cezalısı olan Uğurcan Çakır bu mücadelede forma giyemeyecek. Kalede Günay Güvenç’in görev yapması bekleniyor.

MUHTEMEL İLK 11'LER

İki takımın maça şu 11'lerle çıkması bekleniyor:

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Elayis, Holse, Coulibaly, Mouandilmadji



Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Osimhen

Ayrıca dizinde sorun bulunan Yaser Asprilla da kadroda yer almayacak. Öte yandan Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecekleri belirtildi.

Ev sahibi Samsunspor’da ise sakatlıklar teknik heyetin planlarını etkiliyor. Celil Yüksel, Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin’in bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

8 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Emre Kılınç’ın durumu ise karşılaşma saatinde netleşecek. Kırmızı-beyazlı ekipte ayrıca 8 futbolcunun kart sınırında olması dikkat çekiyor.

Galatasaray’da son haftalarda gol yükünü çeken Victor Osimhen’in performansı da öne çıkan başlıklardan biri. Nijeryalı forvet, Samsunspor’a karşı oynadığı maçlarda gol bulmayı başardı ve bu karşılaşmada da serisini sürdürmek istiyor. Bu sezon ligde 20 maçta görev yapan Osimhen, 13 gol kaydetti.

Teknik direktör Okan Buruk’un Samsunspor’a karşı istatistiği de sarı-kırmızılılar adına olumlu bir tablo ortaya koyuyor. Buruk yönetimindeki Galatasaray, rakibiyle oynadığı tüm lig maçlarını kazandı.

31 MAÇTA 72 GOL

Sezon genelinde hücum ve savunma dengesiyle öne çıkan Galatasaray, ligin en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda. Sarı-kırmızılı ekip, 31 maçta 72 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.

Ancak dikkat çeken bir diğer detay ise Galatasaray’ın bu sezon ligdeki tüm mağlubiyetlerini deplasmanda yaşamış olması.

Dış sahada oynadığı 15 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, Samsun’da bu tabloyu değiştirmeden yoluna devam etmek istiyor.