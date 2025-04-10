Galatasaray'ın Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, milli takımdan sakat dönen ve tedavisi devam eden Danimarkalı futbolcu Elias Jelert, bugünkü antrenmanda aldığı darbe sonrası dizinde esneme olan Kaan Ayhan ile kasığında zorlanma olan Kerem Demirbay'ın tedbir amacıyla kamp kadrosundan çıkartıldığı bildirildi.

Galatasaray'ın Samsunspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Fernando Muslera, İsmail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Dries Mertrens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı, Mario Lemina