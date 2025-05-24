Galatasaray'ın takım otobüsüne taşlı saldırı

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 37. hafta karşılaşmasında Göztepe ile deplasmanda karşılaştı.

Maçtan 2-0 galip ayrılan Galatasaray'ın takım otobüsüne maçın ardından taşlı saldırı düzenlendi.

Bein Sports'un haberine göre stadyumun dışında bekleyen Galatasaray takım otobüsü, kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlandı. Saldırı sırasında otobüsün camlarından biri isabet aldı ve kırıldı.

İsabet eden taşlardan biri, Galatasaray’ın 1972 yılında kazandığı ilk yıldızı simgeleyen bölümün üzerine geldi.

Yaşanan olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, otobüse verilen zararın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kulüpten saldırıya ilişkin nasıl bir adım atılacağı merakla bekleniyor.