Galatasaray'ın transfer görüşmesi yaptığı Gabriel Sara, İstanbul'a geldi
Kaynak: AA
Galatasaray Kulübünün transfer görüşmesi yürüttüğü Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, İstanbul'a geldi.
İngiltere Championship takımlarından Norwich City'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.
Uçaktan Galatasaray formasıyla inen Sara, kendisini bekleyen kulüp yetkilileri eşliğinde konaklayacağı otele geçti.
Galatasaray'ın, son işlemlerin ardından Brezilyalı futbolcuyla sözleşme imzalaması bekleniyor.