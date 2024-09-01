Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Maçları ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın UEFA maçları şifreli mi?
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maç fikstürü belli oldu. Galatasaray'ın UEFA rakipleri kim? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçları hangi gün, saat kaçta? Detaylar belli oldu.
Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'ın rakipleri ile oynayacağı maçların takvimi belli oldu. Galatasaray Avrupa Ligi fikstürü sonucu oluşan Galatasaray UEFA grubu maçları oldukça çeşişmeli geçecek. Galatasaray UEFA maçları hangi kanalda? Galatasaray UEFA maçları şifreli mi? Galatasaray UEFA maçları ne zaman? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Fikstürü ve detaylar şöyle:
GALATASARAY-PAOK MAÇI HANGİ GÜN?
Galatasaray kendi evinde Paok ile oynayacak. Galatasaray - Paok UEFA Avrupa Ligi maçı 25 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 22:00'da oynanacak.
RFS - GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?
Galatasaray RFS maçı deplasmanda olacak. RFS - Galatasaray maçı 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak.
GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI HANGİ GÜN?
Galatasaray - Elfsborg ile kendi evinde oynayacak. Galatasaray-Elfsbotg maçı 23 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 17:30'da oynanacak.
GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI HANGİ GÜN?
Galatasaray, Tottenham ile evinde oynayacak. Galatasaray - Tottenham maçı 7 Kasım 2024 Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.
ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?
Galatasaray, Alkmaar ile evinde oynayacak. Galatasaray- Alkmaar maçı 29 Kasım 2024 Cuma günü saat 20:45'te oynanacak.
MALMÖ - GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?
Galatasaray Malmö ile deplasmanda oynayacak. Galatasaray - Malmö maçı 12 Aralık 2024 Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.
GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ GÜN?
Galatasaray Dinamo Kiev ile evinde oynayacak. Galatasaray - Dinamo Kiev maçı 21 Ocak 2025 Salı günü saat 18:30'da oynanacak.
AJAX-GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?
Galatasaray Ajax ile deplasmanda oynayacak. Ajax - Galatasaray maçı 30 Ocak 2025 Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak.
GALATASARAY'IN UEFA MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçları şifresiz (ücretsiz) olarak TRT 1, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve TRT Radyo 1’den yayınlanacak.