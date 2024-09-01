Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Maçları ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın UEFA maçları şifreli mi?

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maç fikstürü belli oldu. Galatasaray'ın UEFA rakipleri kim? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçları hangi gün, saat kaçta? Detaylar belli oldu.

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Foto: Depophotos