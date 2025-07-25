Galatasaray'ın yarınki konuğu Strasbourg
Galatasray, Avusturya kampının ardından hazırlıklarına İstanbul’da devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 21.00’de Strasbourg ile RAMS Park’ta karşılaşacak.
Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında yarın Fransa ekibi Strasbourg ile karşılaşacak.
GALATASARAY - STRASBOURG MAÇI SAAT VE KANAL BİLGİSİ
Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki kamptan dönen ve yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek olan sarı-kırmızılı ekip, Strasbourg ile yarın (26 Temmuz Cumartesi) RAMS Park'ta saat 21.00'de hazırlık maçı oynayacak. Mücadele S Sport Plus üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
LAZİO MAÇI DA YOLDA
"Galatasaray, daha sonra 2 Ağustos Cumartesi günü İtalya'nın Lazio takımını hazırlık müsabakasında konuk edecek.
GALATASARAY HAZIRLIK MAÇLARINDA GALİBİYET SERİSİ YAKALADI
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi de 3-1 mağlup etmişti.