Galatasaray'ın yarınki konuğu Strasbourg

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında yarın Fransa ekibi Strasbourg ile karşılaşacak.

GALATASARAY - STRASBOURG MAÇI SAAT VE KANAL BİLGİSİ

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki kamptan dönen ve yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek olan sarı-kırmızılı ekip, Strasbourg ile yarın (26 Temmuz Cumartesi) RAMS Park'ta saat 21.00'de hazırlık maçı oynayacak. Mücadele S Sport Plus üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

LAZİO MAÇI DA YOLDA

"Galatasaray, daha sonra 2 Ağustos Cumartesi günü İtalya'nın Lazio takımını hazırlık müsabakasında konuk edecek.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇLARINDA GALİBİYET SERİSİ YAKALADI

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi de 3-1 mağlup etmişti.