Galatasaray'ın yeni koçu belli oldu

Yakup Sekizkök ile yollarına ayıran Galatasaray Basketbol Takımı yeni Başantrenörü'nü açıkladı. Sarı-kırmızılılar İtalyan koç Gianmarco Pozzecco ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımımız, kulüp ve millî takım düzeyinde edindiği antrenörlük tecrübesiyle Avrupa basketbolunun önemli figürlerinden biri olan Gianmarco Pozzecco ile 2026/27 sezonu sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeye imza atmıştır.

5 OCAK'TA GÖREVE BAŞLAYACAK

5 Ocak 2026’da başlayacağı görevinde yeni başantrenörümüz Gianmarco Pozzecco’ya başarılar diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz.

15 Eylül 1972 doğumlu olan Gianmarco Pozzecco, İtalyan basketbolunun hem oyuncu hem de antrenör olarak en ikonik isimlerinden biridir.

Oyun kurucu pozisyonunda görev yaptığı oyunculuk kariyerinde Varese, Fortitudo Bologna ve Khimki gibi kulüplerin formalarını giyen Pozzecco, ayrıca İtalya Millî Takımı ile Avrupa Şampiyonaları ve 2004 Atina Olimpiyatları’nda görev almış; kulüp kariyerinde ise İtalya Serie A şampiyonlukları ve Euroleague finalleri yaşamıştır.

MİLLİ TAKIMI ÇALIŞTIRDI

Aktif basketbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe adım atan Pozzecco, Sassari ile 2019 yılında FIBA Europe Cup şampiyonluğu yaşayarak 2019 FIBA Europe Cup Yılın Antrenörü seçilmiştir. Sassari ile ortaya koyduğu üstün performansın ardından Milano, ASVEL ve Cedevita gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde görev alan Pozzecco, 2022-2025 yılları arasında İtalya Milli Takımı başantrenörü olarak Eurobasket ve Dünya Kupası sahnesinde ülkesini temsil etmiştir.

Tutkusu, saha kenarındaki enerjisi ve oyuncularıyla kurduğu güçlü bağ ile tanınan Gianmarco Pozzecco’ya bir kez daha Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, sarı kırmızılı renklerimiz altında başarılarla dolu bir dönem diliyoruz."