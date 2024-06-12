Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık programı belli oldu

Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 3 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak.

Sezonu 102 puanla Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıklarının programı netleşti.

Sarı kırmızılılar, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 3 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, hazırlıkları kapsamında Avusturya'da iki kamp çalışması gerçekleştirecek.

Galatasaray, ilk etap kampını 9-18 Temmuz'da Geinberg bölgesinde, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz'da Irdning bölgesinde yapacak.